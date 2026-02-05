Lucas Paquetá vira assunto após empate do Flamengo: 'Não é possível'

O meia Lucas Paquetá virou assunto depois do empate do Flamengo com o Internacional, na noite desta quarta-feira (4), pelo Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Rubro-Negro chegou a quatro jogos sem vitória.

Titular no Flamengo pela primeira vez desde que retornou ao futebol brasileiro, Paquetá não teve atuação de grande destaque. Aberto pela ponta, o camisa 20 se esforçou, lutou, mas ainda não se adaptou totalmente ao novo time.

Nas redes sociais, o nome do jogador ficou em alta depois do empate do Flamengo contra o Internacional. Veja os comentários abaixo:

Lucas Paquetá em Flamengo x Internacional no Maracanã (Foto: Maga Jr/AgÃªncia F8/Gazeta Press)

Veja comentários sobre Paquetá

Como foi o empate do Flamengo

O jogo começou quente no Maracanã, com entradas fortes, que resultaram em dois cartões amarelos antes mesmo dos primeiros cinco minutos. Na equipe de Filipe Luís, Lucas Paquetá iniciou a partida atuando pelo lado direito do campo, fazendo dobradinha com Emerson Royal. Em certos momentos, o meio chegou a fazer a função de camisa 9, quando Bruno Herrique caia pelos lados.

O Flamengo teve o controle da bola durante o confronto, mas caiu na isca do Internacional. Aos 47', em erros de passe de Paquetá, o Colorado saiu em contra-ataque. Ao receber a bola, Borré tirou Léo Ortiz da jogada e deu um toquezinho na saída do goleiro Rossi.

A partir desse momento, a torcida do Flamengo começou a cobrar a equipe, pedindo, principalmente, raça. A grande vítima dos torcedores foi Royal, vaiado quando encostava na bola. Além do lateral, outros jogadores não foram bem, como o atacante Bruno Henrique.

Com Varela no lugar de Royal e Bruno Henrique na vaga de Pedro, o Flamengo buscou dar uma outra cara ao time. Entretanto, o Internacional, logo na saída de bola, levou perigo, com Carbonero, ao goleiro Rossi.

O cenário mudou para o time mandante quando Varela, aos 20 minutos, foi derrubado dentro da área por Bernabei. O árbitro Rodrigo José Pereira de Lima, imediatamente, apontou para a marca do pênalti. Arrascaeta foi para a cobrança e não desperdiçou para o Flamengo.