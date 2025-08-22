Fala de Filipe Luís, do Flamengo, revolta rivais: ‘Choque de realidade’

O Rubro-Negro venceu o Internacional por 2 a 0 na Libertadores e confirmou a classificação às quartas de final na noite desta quarta-feira (20). Na coletiva, uma fala do técnico Filipe Luís, do Flamengo, deixou os rivais bem irritados nas redes sociais.

- Hoje a gente sente isso: a gente sempre enfrenta a melhor versão dos adversários. A gente não enfrenta o adversário desmotivado, jamais acontece - começou o treinador

- Contra o Flamengo todo mundo vem para a fazer o jogo da vida, porque você está mais exposto do que nunca, então é a tua oportunidade de mostrar para o Brasil e para o mundo quem você é. Isso também exige uma concentração maior, uma mobilização maior para cada jogo. Mas ao mesmo tempo é um privilégio - completou Filipe Luís, do Flamengo.

Quando a declaração começou a circular nas redes sociais, os rivais ficaram revoltados e começaram a se manifestar. Veja abaixo.

Filipe Luís durante jogo do Flamengo contra o Internacional pela Libertadores (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

Veja revolta dos rivais com a fala de Filipe Luís, técnico do Flamengo

Outras falas do treinador

O Flamengo teve uma atuação que beirou à excelência na vitória por 2 a 0 contra o Internacional, carimbando a classificação às quartas de final da Libertadores. Após a partida no Beira-Rio, o técnico Filipe Luís foi questionado se esse foi o melhor desempenho de sua equipe no ano. Ele foi sincero na resposta, enaltecendo o esforço dos jogadores.

- Foi um grandíssimo jogo, muito completo, uma aplicação tática muito grande por parte dos meus jogadores, um sacrifício muito grande para neutralizar o Inter. É difícil falar, viemos do Mundial de ganhar do campeão do mundo - iniciou o treinador.

- Nosso grupo de jogadores está se reinventando, muitas peças novas que chegaram, algumas que saíram. Essa vitória era muito importante para dar força e tranquilidade para esse grupo - completou Filipe Luís, do Flamengo.

A atuação brilhante do Flamengo fez com que torcedores comparassem o time de Filipe Luís com o de Jorge Jesus (2019). O atual treinador rubro-negro agradeceu os elogios, mas evitou comparações com o ex-treinador do time carioca.

- Eu não posso nunca comparar times passados ao meu time, são jogadores totalmente diferentes. Não posso jamais me colocar jamais me colocar na altura do Jorge Jesus. Se não é o melhor da história do Flamengo, é um dos dois melhores. Nunca vou fazer algo parecido com o que ele fez. Vou fazer a minha história, mas sim com esse dna do Flamengo, que é tentar amassar o adversário - afirmou.