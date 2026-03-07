Comentarista compara Lingard com Depay: 'Teve um momento'

Jesse Lingard é o mais novo reforço do Corinthians. O meia inglês estava livre no mercado e assinou com o Timão um contrato até o fim de 2026, podendo ser renovado automaticamente para 2027, a depender de cláusulas. Diante do cenário, o jornalista Bruno Prado comparou a chegada do novo reforço com Memphis Depay.

Durante o programa "Bate-Pronto", da rádio Jovem Pan, o comentarista colocou o atacante holandês acima do meia inglês. Para Bruno Prado, Memphis teve uma carreira mais sólida do que a de Lingard. Além disso, o jornalista também expôs dúvidas referentes ao desempenho do novo reforço do Timão.

— Ele teve seu momento. Foi um jogador bom. Titular da Inglaterra na Copa de 2018, que chegou à semifinal. Mas esta boa fase foi curta. No Manchester United, ele foi bem, chegou à seleção, mas depois rodou por times menores da Inglaterra. É um jogador que ficou sem grande destaque — iniciou o jornalista, antes de completar.

— Teve o auge da carreira, mas nunca foi um dos melhores. Era titular de um time importante. Já tem um bom tempo que não joga bem. Qualidade ele tem. Mas é muito menor do que o Memphis, que teve momentos maiores na carreira. Não são do mesmo tamanho. Não tenho certeza se o Lingard vai chegar aqui e assumir o meio de campo do Corinthians — concluiu.

Jesse Lingard no Corinthians

No Brasil desde domingo (1º), o anúncio demorou mais do que o esperado. O Lance! apurou que a emissão do visto de trabalho para atuar no país era o último detalhe pendente para que o jogador fosse oficializado e tivesse o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

— Primeiro, eu vi os torcedores no aeroporto falando 'Vai, Corinthians! Vai, Corinthians!', sabe? Tem bastante paixão dos torcedores, o que é maravilhoso de ver. O CT aqui é incrível. E os jogadores me receberam de braços abertos, o treinador, o diretor, foi ótimo conhecê-los. Minhas primeiras impressões: muito feliz, não vejo a hora de jogar — disse Lingard em sua chegada ao clube.

Nesta quinta-feira (5), Jesse Lingard teve o primeiro contato com a bola como jogador do Corinthians, diferente do que havia ocorrido um dia antes, quando realizou apenas atividades na parte interna do CT.

Com a eliminação do Corinthians no Campeonato Paulista, a expectativa é de que o jogador tenha mais tempo ao lado dos companheiros para adaptação. O Timão ainda pretende realizar testes completos para avaliar por quantos minutos conseguirá contar com Jesse Lingard em campo neste início de passagem pelo clube.

Cabe ressaltar que Lingard ainda não teve todos os documentos regularizados. O Corinthians aguarda a emissão do visto de trabalho para atuar no Brasil, detalhe final para que o jogador tenha o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e esteja à disposição.

