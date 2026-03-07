Jornalista questiona arbitragem de Novorizontino x Palmeiras: 'Incompreensível'

Novorizontino e Palmeiras decidem o título do Campeonato Paulista neste domingo, às 20h30 (de Brasília), no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi. Para a ocasião, o árbitro que irá apitar a partida será Flávio de Souza. O nome não agradou ao jornalista Arnaldo Ribeiro.

continua após a publicidade

➡️ Escalação: Palmeiras vê evolução de Vitor Roque, e Abel avalia opções para final

Durante a programação do canal "Band Sports", o comentarista questionou a presença do árbitro na decisão. Arnaldo relembrou um erro de Flávio Souza na decisão do ano passado e citou outros membros da comissão de arbitragem da Federação Paulista de Futebol.

A escala da arbitragem é incompreensível para a decisão. Será o Flávio de Souza. Primeiro, ele não é o principal árbitro, mas sim o Rafael Claus. O árbitro preparado para brilhar e se revelar foi o João Vitor Gobi, que foi escalado em três clássicos do campeonato. Mas aí, ele teve aquele problema de ofender um jogador do Santos na partida contra o São Paulo. Então, ficou para trás.

continua após a publicidade

Aí teve o episódio da Daiane, em Bragança. Uma boa arbitragem e a ofensa de um jogador depois. A Federação tenta dar uma cartada, coloca um quinteto feminino em São Paulo x Palmeiras e também tem polêmica. Por fim, chegamos ao Flávio de Souza, que errou um pênalti na última final. Como prêmio, ele vai apitar a final do Campeonato Paulista. Não faz o menor sentido.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Novorizontino x Palmeiras

As equipes se enfrentam neste domingo (8), às 20h30 (de Brasília), no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, pelo segundo jogo da final do Campeonato Paulista. O Palmeiras, que venceu o primeiro compromisso por 1 a 0, na Arena Barueri, entra em campo precisando apenas de um empate para se consagrar campeão.

continua após a publicidade

Por outro lado, o Novorizontino precisa vencer a partida para ter chances de título. Um triunfo simples, por apenas um gol de diferença, leva a decisão para as penalidades. Uma vitória do aurinegro por dois ou mais gols, como prevista por Cicinho, deixa o título do estadual com a equipe do interior de São Paulo.

🤑 Aposte em Novorizontino x Palmeiras pela final do Paulistão! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável