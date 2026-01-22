Sem cerimônia, Mercedes revela carro para F1 2026

Diferente das outras equipes da Fórmula 1, a Mercedes não relizou uma cerimônia de lançamento para o carros da temporada 2026. A escuderia alemã apenas publicou algumas fotos em suas redes sociais e revelou a nova pintura.

continua após a publicidade

O novo carro atende às exigências técnicas de 2026, com foco na aerodinâmica ativa e em um motor híbrido dividido quase em 50/50 entre energia elétrica e combustão.

O modelo W17 mantém o tradicional design preto e prateado, com os detalhes em turquesa da patrocinadora Petronas. A principal novidade visual é a chegada da Microsoft: o logotipo da gigante de tecnologia agora aparece na caixa de ar e na asa dianteira, após a marca deixar a Alpine para se juntar à Mercedes.

continua após a publicidade

+Aposte na vitória do seu piloto favorito

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Veja fotos

Novo carro da Mercedes para temporada 2026 da F1 (Foto: Reprodução)

Novo carro da Mercedes para temporada 2026 da F1 (Foto: Reprodução)

Novo carro da Mercedes para temporada 2026 da F1 (Foto: Reprodução)

Confira o calendário da F1 2026