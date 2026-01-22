menu hamburguer
Fórmula 1

Sem cerimônia, Mercedes revela carro para F1 2026

O inglês George Russell e o italiano Kimi Antonelli são os pilotos titulares

2871e1e8-5c72-4769-8b85-dc073b68c6f6_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-09.56.38-aspect-ratio-1024-1024
Isabella Zuppo
São Paulo
Dia 22/01/2026
09:55
Novo carro da Mercedes para temporada 2026 da F1 (Foto: Reprodução)
imagem cameraNovo carro da Mercedes para temporada 2026 da F1 (Foto: Reprodução)
  Matéria
  • Mais Notícias

Diferente das outras equipes da Fórmula 1, a Mercedes não relizou uma cerimônia de lançamento para o carros da temporada 2026. A escuderia alemã apenas publicou algumas fotos em suas redes sociais e revelou a nova pintura.

O novo carro atende às exigências técnicas de 2026, com foco na aerodinâmica ativa e em um motor híbrido dividido quase em 50/50 entre energia elétrica e combustão.

O modelo W17 mantém o tradicional design preto e prateado, com os detalhes em turquesa da patrocinadora Petronas. A principal novidade visual é a chegada da Microsoft: o logotipo da gigante de tecnologia agora aparece na caixa de ar e na asa dianteira, após a marca deixar a Alpine para se juntar à Mercedes.

Veja fotos

Novo carro da Mercedes para temporada 2026 da F1 (Foto: Reprodução)
Novo carro da Mercedes para temporada 2026 da F1 (Foto: Reprodução)
Novo carro da Mercedes para temporada 2026 da F1 (Foto: Reprodução)
Novo carro da Mercedes para temporada 2026 da F1 (Foto: Reprodução)
Novo carro da Mercedes para temporada 2026 da F1 (Foto: Reprodução)
Novo carro da Mercedes para temporada 2026 da F1 (Foto: Reprodução)

Confira o calendário da F1 2026

DataEtapaLocalAutódromo

6 a 8 de março

GP da Austrália

Melbourne, Austrália

Albert Park

13 a 15 de março

GP da China (com sprint)

Xangai, China

Circuito Internacional de Xangai

27 a 29 de março

GP do Japão

Suzuka, Japão

Suzuka International Racing Course

10 a 12 de abril

GP do Bahrein

Sakhir, Bahrein

Circuito Internacional do Bahrein

17 a 19 de abril

GP da Arábia Saudita

Jeddah, Arábia Saudita

Circuito Corniche de Jeddah

1 a 3 de maio

GP de Miami (com sprint)

Miami, EUA

Autódromo Internacional de Miami

22 a 24 de maio

GP do Canadá (com sprint)

Montreal, Canadá

Circuito Gilles Villeneuve

5 a 7 de junho

GP de Mônaco

Monte Carlo, Mônaco

Circuito de Mônaco

12 a 14 de junho

GP de Barcelona-Catalunha

Barcelona, Espanha

Circuito de Barcelona-Catalunha

26 a 28 de junho

GP da Áustria

Spielberg, Áustria

Red Bull Ring

3 a 5 de julho

GP da Grã-Bretanha (com sprint)

Silverstone, Reino Unido

Circuito de Silverstone

17 a 19 de julho

GP da Bélgica

Spa-Francorchamps, Bélgica

Circuito de Spa-Francorchamps

24 a 26 de julho

GP da Hungria

Budapeste, Hungria

Hungaroring

21 a 23 de agosto

GP da Holanda (com sprint)

Zandvoort, Holanda

Circuito de Zandvoort

4 a 6 de setembro

GP da Itália

Monza, Itália

Autódromo Nacional de Monza

11 a 13 de setembro

GP da Espanha

Madrid, Espanha

Circuito de Madrid (IFEMA)

24 a 26 de setembro

GP do Azerbaijão

Baku, Azerbaijão

Circuito Urbano de Baku

9 a 11 de outubro

GP de Singapura (com sprint)

Singapura

Circuito Urbano de Marina Bay

23 a 25 de outubro

GP dos Estados Unidos

Austin, EUA

Circuito das Américas

30 de out a 1 de nov

GP da Cidade do México

Cidade do México, México

Autódromo Hermanos Rodríguez

6 a 8 de novembro

GP de São Paulo

São Paulo, Brasil

Autódromo de Interlagos

19 a 21 de novembro

GP de Las Vegas

Las Vegas, EUA

Circuito Urbano de Las Vegas

27 a 29 de novembro

GP do Catar

Lusail, Catar

Circuito Internacional de Lusail

4 a 6 de dezembro

GP de Abu Dhabi

Abu Dhabi, EAU

Circuito de Yas Marina

  Matéria
