Matheus Pereira revela que pediu para sair do Cruzeiro

O meia do Cruzeiro Matheus Pereira, após a derrota para o Atlético-MG por 2 a 0, neste domingo, no Mineirão, pelo Campeonato Mineiro, revelou que pediu para sair do clube no final do ano passado. E explicou o motivo. Substituído durante o segundo tempo do clássico, o jogador foi vaiado por parte da torcida cruzeirense no Mineirão.

- Eu sempre deixei muito claro. No final do ano, conversei com o Pedrinho (Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro), Alexandre Mattos (CEO da SAF) e meu empresário (Eduardo Maluf) e falei que tinha o desejo de sair. A gente vai ter um filho agora e queria muito criar um filho na Europa. Infelizmente, não aconteceu – revelou Matheus Pereira.

O jogador afirmou que recebeu propostas do futebol brasileiro, mas sua intenção era somente se transferir para a Europa:

- Tive algumas propostas, uma mais concreta do Brasil, e eu não quis ir, porque eu me sentia muito melhor aqui do que me mudar para algum lugar aqui no Brasil. A minha intenção era de ir para a Europa, sim, sem dúvida – afirmou o meia cruzeirense.

Matheus Pereira negou que esteja insatisfeito no Cruzeiro ou com problemas de relacionamento com os jogadores contratados nesta janela de transferência:

- Eu nunca cuspi no prato que estou, nunca disse que não amava estar aqui, nunca tinha falado que detesto estar aqui ou que estava com ciúmes ou inveja de quem estava chegando, que talvez poderia ter um salário maior que o meu. Isso nunca foi algo do meu tipo. Sempre fui muito grato a Deus por tudo o que tenho – afirmou o meia.

- Fico muito feliz, porque cada um tem aquilo que merece. Fico feliz por cada um que chegou. São jogadores de excelente nível. Para mim, é até melhor, vai agregar, vai me ajudar mais. Só é um pouquinho chato quando distorcem as coisas e falam coisas que a gente nunca falou. Mas, de fato, queria ter saído. Não aconteceu, mas eu continuo feliz – prosseguiu.

Matheus Pereira garante que agora está focado somente no trabalho no Cruzeiro

Matheus Pereira, no entanto, afirmou que o assunto já é passado e que segue firme o trabalho no Cruzeiro, agora sob o comando do técnico Leonardo Jardim:

- São coisas que já ficaram no passado. O meu foco agora é treinar amanhã e buscar o melhor para o Cruzeiro na quarta-feira – disse o jogador, referindo ao jogo contra o Democrata-GV, na Arena do Jacaré, pela última rodada da primeira fase do Mineiro.