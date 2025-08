Ex-Fluminense e campeão do Power Couple revela planos de carreira

Radamés Martins Rodrigues da Silva, ex-Fluminense conhecido como Radamés, já viveu momentos especiais dentro dos gramados, fora e também sob os holofotes da televisão. Campeão do Power Couple Brasil 2025, ao lado da esposa Carol, o ex-jogador reveleu seus planos de carreira para o futuro com exclusivida ao Lance!.

⁠- Tem alguns planos sim, tem outras coisas acontecendo em paralelo. Agora a gente vai ponderar e botar na balança, ver o que para esse momento é mais benéfico para mim. Mas antes de entrar no Power Couple eu já havia conversado com um outro time de Brasília. Vamos voltar à essa conversa - começou Radamés, que seguiu:

- Agora abrem-se muitos leques e você tem que ser certeiro no que você vai escolher e no que vai fazer agora. Mas há essa possibilidade também. Tive uma reunião sobre isso, por sermos dois esportistas, dois ex-atletas, dois pais… Há essa possibilidade de criar algo com a Carol no meio do esporte - completou.

Revelado pelo Fluminense em 2005, o ex-atleta também defendeu clubes como Juventude, Náutico e Brasiliense, além de uma passagem no futebol dos Emirados Árabes. Segundo ele, a emoção de estrear no Maracanã é única, mas a experiência de participar de um reality show exige uma força emocional diferente.

Ex-Fluminense campeão do Power Couple

Com 54,24% dos votos do público, Radamés e Carol venceram a edição de 2025 do programa. Agora, o ex-jogador se prepara para novos desafios, conciliando projetos pessoais com a vida em família, em Brasília.

