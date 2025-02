Craque Neto revela oferta para deixar a Band: ‘Proposta maravilhosa’

Um dos principais nomes da Band, o ex-jogador Neto revelou ter recebido uma proposta para deixar a emissora recentemente. Durante o programa "Os Donos da Bola", o apresentador afirmou que conversou durante dois meses com o SBT, mas preferiu seguir no canal em que atua desde 2007.

continua após a publicidade

➡️ Filipe Luís rebate declaração de Neto sobre Hugo Souza no Flamengo: ‘Infeliz’

- Estou aqui na Band e renovei o contrato até 2028. Tive uma proposta maravilhosa do SBT, queria agradecer demais a todas as pessoas do SBT, fiquei dois meses conversando, fiquei muito feliz. Muito obrigado, de coração. Mas eu decidi ficar na Band e tenho certeza que eu fiz a escolha certa. Fiz o que meu coração pediu. Tem gente que não me suporta aqui, mas a maioria eu tenho um ótimo relacionamento. Foi o coração, não foi o dinheiro - explicou Neto.

Segundo o colunista Gabriel Vaquer, do portal "F5", além do SBT, Neto também recebeu uma proposta da Amazon Prime Video. A plataforma de streaming, que exibirá jogos do Campeonato Brasileiro, contratou o narrador Galvão Bueno e o repórter Mauro Naves recentemente.

continua após a publicidade

Programação de Neto na Band

Atualmente, o ex-jogador do Corinthians comanda dois programas esportivos na Band. Na faixa da tarde, Neto apresenta de segunda a sexta o "Os Donos da Bola". Além da atração durante a semana, o apresentador comanda o "Apito Final", às 21h de domingo.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Neto também está presente na Rádio Bandeirantes e comanda o próprio investimento no Youtube, a "Rádio Craque Neto". A empreitada do ex-jogador é famosa pelas transmissões de partidas de futebol, principalmente as do Corinthians, clube do coração do apresentador.

continua após a publicidade