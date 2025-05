Flamengo volta a não sofrer gols após dois jogos sendo vazado

O Flamengo venceu o Bahia, no último sábado, por 1 a 0, no Maracanã. Além da vitória, o Rubro-Negro também comemorou não ter sofrido gols. Vale lembrar que a equipe havia sofrido gols em suas dois jogos anteriores e não vinha conseguindo realizar esse feito.

No começo da temporada, a equipe comandada por Filipe Luís se notabilizou por ter uma defesa sólida e por sofrer poucos gols de seus adversários. No entanto, nas últimas partidas sofreu dois tentos do Cruzeiro e acabou perdendo por 2 a 1, pelo Campeonato Brasileiro. Contra o Central Códoba, a história foi diferente e o time ficou no empate por 1 a 1, na Argentina, pela Libertadores.

Apesar da oscilação recente em seus resultados, o Rubro-Negro é o segundo time que menos sofreu gols na atual edição do Brasileirão. Até o momento foram apenas oito tentos sofridos. Apenas o Palmeiras sofreu menos.

Rossi voltou a não sofrer gols (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Como foi a vitória contra o Bahia?

O Flamengo começou a partida pressionando o Bahia, que esbarrou na marcação alta e precisa da equipe de Filipe Luís, que abriu o placar no começo. Aos sete minutos, Michael cruzou e encontrou Arrascaeta na área e que testou firma para abrir o marcador.

Após isso, o Rubro-Negro soube controlar as ações da partida e poderia ter ampliado o marcador, mas não soube aproveitar suas chances. No finalzinho, Gerson foi expulso por falta dura em Eric Pulga. Mesmo com um a mais, o Bahia não conseguiu levar tanto perigo à meta defendida por Rossi, mas não conseguiu pontuar no Rio de Janeiro.

O Flamengo volta a campo no meio de semana, pela fase de grupos da Libertadores. Na próxima quinta-feira, a equipe comandada por Filipe Luís vai receber a LDU, no Maracanã, às 21h30 (horário de Brasília)