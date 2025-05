Ex-Vasco relembra passagem pelo clube: ‘Pagava boleto de funcionário’

Durante participação no programa 'Arena SBT' dessa quarta-feira (14), comandado pelo jornalista Benjamin Back, o meio-campista Wellington detalhou os problemas financeiros sofridos pelo Vasco em 2017, quando atuava pelo clube. O atleta, que atualmente está sem clube, contou que chegou a pagar boleto de funcionários do cruz-maltino.

- Não sei como está lá internamente para funcionários. Eu estive lá no Vasco em 2017, e funcionário não recebia. Jogador ficou quase nove meses sem receber. Então, se tivesse uma SAF e todo mundo tivesse recebendo... aconteceu, isso é verdade, de jogador adotar funcionário no clube para pagar conta. Eu e o Breno éramos os únicos que recebia por que nós estávamos emprestados pelo São Paulo e estávamos na folha do São Paulo. Eu acabava pagando o boleto de alguns funcionários para ajudar. Para jogador, nós fizemos uma reunião para saber o que poderia ser feito. Teve jogador que ficou nove meses (sem receber). Se é SAF, isso não acontece. Eu penso muito na tia da cozinha, no cara que limpa, o roupeiro - revelou Wellington.

Atualmente com 33 anos, Wellington foi revelado pelo São Paulo e somou passagens por alguns clubes do Brasil. Recentemente, o volante chegou se acertar com o Noroeste para a disputa do Campeonato Paulista, mas rescindiu contrato sem sequer atuar pela equipe de Bauru.

