Desligado da Globo no começo deste mês, Conrado Santana foi o convidado do podcast 'BarbaCast', apresentado por Rafael Cotta, nessa quarta-feira (14). Em determinado momento da entrevista, o jornalista foi questionado sobre o clube do coração e revelou que possuía uma aproximação com o São Paulo, mas que hoje isso não o cativa mais.

- Tem gente que não vai acreditar, mas eu não torço pra nenhum time mais. Mas eu sempre fui são-paulino desde mais novo. Só que eu nunca morei em São Paulo, só fui ao Morumbi umas duas ou três vezes na vida, então eu não tive a cultura de sempre ir ao estádio. Desde mais novo eu sempre fui apaixonado por futebol. Minha vida era jogar bola, e eu tinha um time porque todo mundo tinha. Aí fui ficando mais velho e fui percebendo que eu estava mais mentindo do que tudo. Hoje eu torço zero.

Conrado Santana na Globo

O jornalista tinha um longo vínculo com a emissora. Ele entrou como estagiário do canal em 2011. Ao todo, foram 14 anos como contatado dos canais Globo. Durante a passagem pelo núcleo de televisão, o comentarista participou de cobertura de diversos eventos esportivos.

Conrado Santana se destacou na programação do canal ao integrar em diversas oportunidades a mesa redonda do programa Seleção Sportv, do apresentador André Rizek. Além disso, nos últimos anos ele também foi presença marcante no "Tá na Área".