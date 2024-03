Ex-Vasco compara as melhores fases de Arrascaeta e Carlos Alberto: ‘Era um cavalo’

Gabriel Gubela tem passagens por grandes clubes (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/03/2024 - 17:58 • Rio de Janeiro (RJ)

Carlos Gubela, ex-lateral de grandes clubes brasileiros, participou do programa "MunDu Meneses", da ESPN, e, ao ser questionado sobre quem escolheria na melhor fase, entre Arrascaeta, jogador do Flamengo, e Carlos Alberto, o ex-jogador rasgou elogios ao meio-campista.

- Arrascaeta é craque, mas o Carlos Alberto era um cavalo, com 17 anos ele arrastava. Na melhor fase, escolho o Carlos Alberto - falou Gubela.

O ex-jogador do Porto e o uruguaio já tem uma histórico de momentos complicados. A polêmica iniciou pois, durante o tradicional Jogo das Estrelas, amistoso beneficente organizado por Zico, Arrascaeta deu uma caneta em Carlos Alberto, que não gostou e provocou o atleta do Flamengo nas redes sociais.

Arrascaeta está no Flamengo desde 2019 e já conquistou Supercopa, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Carioca, Recopa e Libertadores ao lado do clube. Também tem títulos como Campeonato Mineiro e mais uma Copa do Brasil durante o seu tempo no Cruzeiro.

Já Carlos Alberto, tem passagem por clubes importantes, como Botafogo, Vasco, São Paulo e Fluminense. O carioca atuou no Porto, de Portugal, entre 2003 e 2004, onde conquistou a Copa Intercontinetal e a Champions League.