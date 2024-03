Maycon diz ‘não’ ao Flamengo e fica no Corinthians

Maycon celebra gol pelo Corinthians (Foto: Rodrigo Coca / Agência Corinthians)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/03/2024 - 09:13 • Rio de Janeiro (RJ)

Apesar do interesse do Flamengo, Maycon seguirá no Corinthians. Após reunião durante a tarde de terça-feira (5) junto aos seus empresários e com dirigentes do Timão, o volante optou por recusar a proposta do Rubro-Negro e segue na capital paulista até o fim de 2024, pelo menos. As informações são da jornalista Joanna de Assis, do SporTV e ge.

O Flamengo queria ter Maycon em definitivo e chegou a um acordo Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, que detém os direitos econômicos do brasileiro. Um contrato de quatro anos foi oferecido ao jogador, que decidiu ficar no Corinthians. No entanto, o Rubro-Negro mantém as portas abertas para o volante.

Por sua vez, o Timão prometeu que irá quitar a dívida milionária de 11 meses de direitos de imagem atrasados que tem com o atleta. Maycon, inclusive, já poderia entrar na Justiça para tentar a liberação do contrato e procurar outra equipe, mas escolheu procurar por um acerto amigável com o clube, sem vias legais.

Além disso, outros dois fatores pesaram na decisão. O jogador e seus empresários não enxergaram que o cenário no Flamengo seria favorável e decidiram apostar no bom momento que vive no clube paulista. Ademais, a adaptação de sua família ao Rio de Janeiro e a mudança de São Paulo influenciaram Maycon a dizer "não" para o Rubro-Negro.

O volante de 26 anos foi revelado pelo Corinthians em 2016 e vendido ao Shakhtar em 2018. Está emprestado de volta ao Timão desde 2022, ano em que lidou com lesões consecutivas. Mesmo assim, teve seu empréstimo renovado. Em 2023, foram 57 partidas e três gols. Nesta temporada, Maycon entrou em campo 11 vezes, com dois gols e duas assistências.