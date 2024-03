Zagueiro Léo Ortiz chega ao Rio para assinar com o Flamengo. (Foto: Gilvan de Souza /CRF)







Publicada em 06/03/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Neste início de temporada, Léo Pereira vem sendo um dos grandes destaques do Flamengo. Além de passar confiança e segurança, o zagueiro também vem sendo importante por conta de seus gols.

Em 2024, o defensor conseguiu ter atuações memoráveis contra Vasco, onde salvou a equipe de Tite em mais de uma ocasião, mas também contra o Botafogo, em que balançou as redes nos acréscimos da etapa final. E o atleta ainda fez um gol de falta diante do Madureira, o que faz com que ele seja uma arma na bola parada.

No entanto, Léo Pereira ganhará a sombra de Léo Ortiz, que chegou no Rio de Janeiro na última terça-feira (5) para assinar contrato com o Flamengo. O reforço já trabalhou com Tite na Seleção Brasileira, já jogou ao lado de Fabrício Bruno no RB Bragantino e costuma jogar pelo lado esquerdo, uma vez que é canhoto.

Todos esses fatores jogam a favor do novo zagueiro, que era alvo de desejo do Rubro-Negro há anos. Com isso, o treinador ganha mais uma "dor de cabeça" positiva para fazer com que seu elenco eleve o nível de treinos e consiga desempenhos e resultados ainda melhores nas partidas em busca dos títulos que não vieram em 2023.

Nesse momento, Léo Ortiz chega para ocupar um lugar no banco de reservas e lutar por seu espaço, pois não há como desmontar a melhor defesa do país. Em 11 partidas disputadas em 2024, o Flamengo sofreu apenas um gol, tendo como sua base a dupla formada Fabrício Bruno e Léo Pereira. Mas isso não quer dizer que o reforço não terá oportunidades.

Nesse início de estadual, David Luiz já teve oportunidades sob comando de Tite e conseguiu manter a solidez quando foi chamado. Léo Ortiz talvez não seja protagonista, mas parte de um sistema que pode favorecê-lo e valorizá-lo, principalmente quando suas características individuais conseguirem se sobressair em um sistema bem armado, independentemente de sua dupla.