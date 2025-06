Ex-soldado, boxeador e vetado na MLS: saiba quem é o segurança de Messi

Um personagem curioso que tem marcado a passagem de Messi pela MLS é o seu próprio segurança, Yassine Cheuko, um ex-soldado americano, que esteve no front nas guerras do Iraque e Afeganistão. Ele é o responsável por fazer marcação homem a homem do astro do Inter Miami.

continua após a publicidade

➡️ Mundial de Clubes: veja salário milionário de Messi no Inter Miami

Especialista em várias artes marciais, Cheuko foi contratado pelo Inter Miami e acompanha o argentino desde 2023. A função do segurança é barrar invasores que tentam tietar Messi. Porém, a atuação dele foi limitada. Ele foi contratado pelo próprio Inter Miami para blindar o jogador.

Perito em artes marciais

Em abril deste ano, Cheuko desafiou Logan Paul para uma luta de boxe. A situação inusitada ocorreu em meio a uma controvérsia entre as marcas de energéticos do craque argentina e do youtuber.

continua após a publicidade

➡️ Futuro de Messi segue indefinido às vésperas do Mundial de Clubes

A treta do conflito foi por conta da acusação de Paul de que a marca de energético ‘Mas+’, lançada por Messi, teria plagiado a estética da embalagem de sua bebida esportiva, a 'PRIME', oficial do UFC. O youtuber então desafiou Messi para uma luta, o que levou Cheuko a intervir em defesa do jogador.

Competidor de artes marciais, o segurança luta taekwondo, boxe e MMA, segundo o jornal Miami Diario.

Segurança de Messi barrado pela MLS

No mesmo mês, a MLS impediu o segurança de atuar na proteção - muito em razão dos episódios que Cheuko protagonizou ao impedir que fãs assediassem Messi.

continua após a publicidade

Em entrevista ao canal do YouTube House of Highlights, ele falou sobre a “punição” da liga norte-americana e lamentou a situação.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- Trabalhei no Campeonato Francês e na Champions League. Em sete anos, só vi seis pessoas invadirem o campo. Aqui (nos Estados Unidos), cheguei em julho de 2023 e já tivemos 16 invasões. É um problema real, e me deixar fora de campo não vai solucionar o problema - afirmou.

Após o banimento dos gramados feito pela MLS, ele só pôde transitar na zona mista e no vestiário do clube. Dentro do campo, Messi é protegido diretamente pelo corpo de segurança da Major League Soccer, sem tratamentos ou vigilâncias especiais.