Benfica se manifesta após Uefa suspender Prestianni por injúria racial contra Vini Jr

O Benfica anunciou nesta segunda-feira (23) que vai recorrer da decisão da Uefa de suspender preventivamente o atacante Gianluca Prestianni por uma partida. O jogador argentino foi denunciado por comportamento racista contra Vini Jr durante o jogo de ida dos playoffs da Champions League, na última terça-feira (17), no Estádio da Luz. Com a punição, Prestianni está fora do duelo de volta, marcado para quarta-feira (25), no Santiago Bernabéu.

A suspensão foi aplicada pelo Departamento de Controle, Ética e Disciplina da Uefa após a denúncia de Vini Jr, endossada publicamente por Mbappé, que afirmou ter ouvido o adversário chamar o camisa 7 do Real Madrid de "macaco" por cinco vezes. O caso segue em investigação, e Prestianni pode pegar até dez jogos de punição se for considerado culpado ao final do processo disciplinar.

Comunicado do Benfica

Em nota oficial, o Benfica lamentou a decisão da entidade europeia e afirmou que recorrerá, ainda que reconheça a dificuldade de reverter o quadro a tempo da partida de volta.

– O Sport Lisboa e Benfica tomou conhecimento da decisão da Uefa de aplicar uma suspensão provisória de um jogo ao seu jogador Gianluca Prestianni, no âmbito da averiguação em curso relativamente ao incidente ocorrido no jogo frente ao Real Madrid. O Clube lamenta ficar privado do jogador enquanto o processo está ainda em investigação e irá apelar desta decisão da Uefa, mesmo se dificilmente os prazos em causa terão qualquer efeito prático para o jogo de volta dos playoffs da Champions League – publicou o clube.

Na nota, o Benfica também reiterou seu posicionamento histórico contra o racismo e citou Eusébio, um dos maiores ídolos do clube, que era negro e natural de Moçambique.

– O Sport Lisboa e Benfica reafirma igualmente o seu compromisso inabalável no combate a qualquer forma de racismo ou discriminação, valores que fazem parte da sua identidade histórica e que se refletem na sua ação quotidiana, na sua comunidade global, no trabalho da Fundação Benfica e em figuras maiores da história do Clube, como Eusébio – completou.

O caso de injúria racial contra Vini Jr

O episódio aconteceu após Vini Jr marcar o gol da vitória do Real Madrid no jogo de ida. O brasileiro comemorou com uma dança em frente à bandeirinha de escanteio e, na sequência, acusou Prestianni de proferir insultos racistas. A denúncia foi imediatamente apoiada por Mbappé, que relatou à imprensa ter ouvido o argentino chamar o camisa 7 de "macaco" cinco vezes.

Árbitro aciona protocolo antirracismo após denúncia de Vini Jr no jogo entre Benfica e Real Madrid pela Champions (Foto: Filipe Amorim/AFP)

A Uefa abriu investigação disciplinar, e Prestianni prestou depoimento na última semana. No fim de semana, o atacante não foi relacionado para o jogo contra o AVS, pelo Campeonato Português, por cumprir suspensão automática devido ao acúmulo de cartões amarelos. Agora, com a suspensão preventiva da Uefa, está fora do confronto decisivo em Madrid.

