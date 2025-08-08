Ex-Botafogo é preso após atropelar quatro e tentar tomar fuzil de policial
Atleta de 21 anos foi detido e tentou agredir um agente com uma cabeçada
Luan Plácido, ex-jogador do Botafogo, foi preso nesta sexta-feira (8) depois de atropelar quatro pessoas na zona oeste do Rio de Janeiro e tentar tomar o fuzil de um policial militar. Uma mulher morreu e outras três pessoas ficaram feridas.
De acordo com informações do G1, o ex-Botafogo permaneceu no local e prestou socorro aos feridos, mas foi preso em flagrante, segundo a polícia, por tentar tomar o fuzil de um PM e quebrar a viatura. Na delegacia, ele ainda teria tentado agredir um agente com uma cabeçada.
Ainda segundo o portal, O delegado Alan Luxardo, da 42ª DP, afirmou que Luan Plácido vai responder por lesão corporal, desacato e dano ao patrimônio público. Como uma das vítimas morreu, o ex-Botafogo ainda vai responder por homicídio culposo.
- Ele atropelou quatro pessoas. Após o acidente, ele apresentava um comportamento psicológico alterado, agressivo e xingava muito. Ele tentou tomar a arma de um dos PMs, quebrou a viatura e precisou ser contido - afirmou o delegado Alan Luxardo, titular da 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes), em entrevista ao G1.
Passagem do jogador pelo Botafogo
Luan Plácido Moreira da Costa, de 21 anos, foi contratado pelo Botafogo para fazer parte do projeto sub-20 do clube em 2023. Ele não chegou a atuar e teve uma passagem curta pelo clube. O zagueiro já se aposentou dos gramados.
Ainda pelo sub-20, o zagueiro passou por Boavista, duas vezes, Nova Iguaçu e Rondoniense, Em nenhum dos clubes, o jogador teve destaque.
