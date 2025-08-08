Luan Plácido, ex-jogador do Botafogo, foi preso nesta sexta-feira (8) depois de atropelar quatro pessoas na zona oeste do Rio de Janeiro e tentar tomar o fuzil de um policial militar. Uma mulher morreu e outras três pessoas ficaram feridas.

De acordo com informações do G1, o ex-Botafogo permaneceu no local e prestou socorro aos feridos, mas foi preso em flagrante, segundo a polícia, por tentar tomar o fuzil de um PM e quebrar a viatura. Na delegacia, ele ainda teria tentado agredir um agente com uma cabeçada.

Ainda segundo o portal, O delegado Alan Luxardo, da 42ª DP, afirmou que Luan Plácido vai responder por lesão corporal, desacato e dano ao patrimônio público. Como uma das vítimas morreu, o ex-Botafogo ainda vai responder por homicídio culposo.

- Ele atropelou quatro pessoas. Após o acidente, ele apresentava um comportamento psicológico alterado, agressivo e xingava muito. Ele tentou tomar a arma de um dos PMs, quebrou a viatura e precisou ser contido - afirmou o delegado Alan Luxardo, titular da 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes), em entrevista ao G1.

Luan Plácido, ex-jogador do Botafogo (Foto: Reprodução)

Passagem do jogador pelo Botafogo

Luan Plácido Moreira da Costa, de 21 anos, foi contratado pelo Botafogo para fazer parte do projeto sub-20 do clube em 2023. Ele não chegou a atuar e teve uma passagem curta pelo clube. O zagueiro já se aposentou dos gramados.

Ainda pelo sub-20, o zagueiro passou por Boavista, duas vezes, Nova Iguaçu e Rondoniense, Em nenhum dos clubes, o jogador teve destaque.