Por onde anda Tcheco, ex-meia de Grêmio e Coritiba?

Com uma carreira marcada por liderança, técnica e regularidade, Tcheco foi um dos meias mais respeitados no futebol brasileiro nos anos 2000. Capitão do Grêmio na campanha do vice-campeonato da Libertadores de 2007, também brilhou no Coritiba, clube pelo qual tem grande identificação. Após pendurar as chuteiras em 2012, ele migrou para a área técnica e, hoje, segue atuando como treinador. Aos 49 anos, Tcheco ainda vive intensamente o futebol, agora à beira do campo. O Lance! te conta por onde anda Tcheco.

Por onde anda Tcheco?

Desde 2025, Tcheco está à frente do comando técnico do Paraná Clube, equipe onde foi revelado como jogador. Ele retornou ao clube após rápida passagem pela Chapecoense e tenta reconstruir o time após um rebaixamento no Campeonato Paranaense. Mesmo com campanhas irregulares em alguns momentos da carreira como técnico, tem acumulado experiência em clubes do Sul do Brasil, como FC Cascavel, Caxias, Azuriz, Rio Branco-PR e o próprio Coritiba, onde chegou a ser técnico interino.

Com um estilo sereno e postura de liderança, ele aposta em ideias modernas e valorização da base, tentando repetir fora de campo a mesma consistência que teve como jogador.

Clubes em que Tcheco atuou:

Paraná Clube

Esportivo

Malutrom

Coritiba

Al-Ittihad (Arábia Saudita)

Santos

Grêmio

Corinthians

Do Paraná ao protagonismo no Grêmio

Revelado pelo Paraná, Tcheco teve início tímido, com poucas oportunidades no time principal. Ganhou notoriedade no Malutrom e, depois, brilhou no Coritiba, onde foi peça-chave na conquista do Campeonato Paranaense de 2003 e na vaga à Libertadores.

No exterior, defendeu o Al-Ittihad em duas passagens. Mas foi no Grêmio que viveu o auge: capitão do time vice-campeão da Libertadores de 2007, conquistou o respeito da torcida pelo futebol cerebral e liderança em campo. Atuou ainda pelo Corinthians em 2010, antes de retornar ao Coritiba para encerrar a carreira.

Aposentadoria e carreira como treinador

Tcheco se aposentou em 2012, após ser vice-campeão da Copa do Brasil com o Coritiba. Logo depois, iniciou sua trajetória como treinador. Em 2013, assumiu interinamente o próprio Coxa e, nos anos seguintes, seguiu no mercado como técnico de clubes paranaenses e do interior gaúcho. Em 2024, foi técnico da Chapecoense na Série B antes de retornar ao Paraná Clube em 2025.

