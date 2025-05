Atacante da Série A se envolve em suspeita de manipulação de cartão pela segunda vez

O atacante Ênio, do Juventude, é suspeito de manipulação de cartão amarelo pela segunda vez em pouco mais de um mês. O novo caso ocorreu na partida contra o Fortaleza, no último sábado (10), quando o time gaúcho foi derrotado por 5 a 0.

Segundo o "ge", casas de apostas detectaram volume incomum de apostas para que o jogador recebesse advertência na partida. O cartão amarelo foi aplicado aos 39 minutos do primeiro tempo, após Ênio cometer falta por trás em Lucas Sasha no meio-campo.

Algumas bets identificaram a possibilidade de fraude na véspera do confronto e chegaram a proibir apostas relacionadas a cartões para o atleta. Em nota oficial sobre o novo caso, o Juventude afirmou que "diante da reincidência dos fatos" tomará "as medidas cabíveis".

O primeiro episódio da suposta manipulação envolvendo o jogador ocorreu na primeira rodada do Brasileirão, quando o clube venceu o Vitória por 2 a 0. Na ocasião, o relatório da Ibia (Associação Internacional de Integridade nas Apostas Esportivas) apontou 111 usuários e aproximadamente R$ 56,7 mil em apostas suspeitas no cartão amarelo recebido por Ênio.

Após o primeiro caso, o Juventude chegou a afastar o atacante na véspera da partida contra o Botafogo, alegando negociação do jogador. Na semana seguinte, ele foi reintegrado ao elenco. Em publicação nas redes sociais após o primeiro episódio, Ênio negou envolvimento com apostas esportivas.

O Clube reafirmou "seu total e irrestrito compromisso com a integridade, o jogo limpo e a ética" e se colocou à disposição das autoridades para colaborar com as investigações.