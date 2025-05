Goiás vence Coritiba em casa e assume a liderança da Série B

Com um gol de Rafael Gava, o Goiás derrotou o Coritiba por 1 a 0, no estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia, e assumiu a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro no lugar do seu maior rival no estado, o Vila Nova. A equipe verde chega aos 16 pontos, enquanto a vermelha segue com 13. O Vila só poderá tentar retomar a ponta na próxima quarta, quando faz a sua partida da sétima rodada visitando o Remo, nom Mangueirão, em Belém.

O único gol do jogo saiu no segundo tempo, aos 22 minutos. Após jogada de Caíto pela direita, a bola é cruzada com perfeição na cabeça de Rafael Gava, que acertou o canto esquerdo do goleiro do Coritiba.

Agora, o Goiás só volta a jogar no próximo domingo (18), quando vai a Belém enfrentar o Paysandu, no Mangueirão. O Coxa fecha a oitava rodada em casa, no Couto Pereira, onde recebe o América-MG.

Rafael Gava comemora seu gol em Goiás x Coritiba (foto: Isabela Azine/AGIF)

Avaí e Atlético-GO sem gols

Na Ressacada, o Avaí ficou no empate sem gols com o Atlético-GO e perdeu boa chnace de aparecer na liderança da Série B. Com o resultado, passa a somar 12 pontos e ocupa provisoriamente a terceira posição na classificação, mas pode cair no decorrer da rodada. O Dragão tem dez e está em décimo lugar.

Na próxima quinta-feira (15), o Avaí vai a Araraquara enfrentar a Ferroviária, na Fonte Luminosa. E Atlético-GO só volta a entrar em campo no domingo (18), no estádio Antônio Accioly, onde recebe o Remo.