Ex-São Paulo detona Zubeldía e pede chegada de Tite

O empate sem gols do São Paulo com o Palmeiras, no último domingo (16), no Allianz Parque, pela 10ª primeira rodada do Campeonato Paulista, gerou críticas ao trabalho do técnico Luis Zubeldía. O ex-jogador do Tricolor, Michel Bastos não aprovou a atuação do clube no clássico.

O antigo lateral destacou que existe momentos em que a equipe do técnico argentino se mostra desorganizada em campo. Assim, ele citou que preferiria que o São Paulo fosse treinado por Tite, ex-Flamengo e Seleção Brasileira, do que por Luis Zubeldía.

- Tem alguns momentos em que eu vejo o São Paulo muito mal treinado. (Trocaria Zubeldía por Tite) Na hora, sem dó. Podem falar o que for do Tite, mas a passagem do Tite pela seleção foi bastante relevante, a gente não pode negar que ele é um grande treinador. Se comparar Zubeldía e Tite, é muito Tite - disse o ex-jogador.

Atualmente, Tite se encontra livre no mercado para assinar com qualquer clube. Determinado cenário existe desde setembro de 2024, quando o treinador deixou o comando do Flamengo. Até o momento, apesar de especulações, ele não acertou a chegada para assumir outra equipe.

São Paulo classificado no Paulista

Apesar das críticas ao trabalho de Luis Zubeldía, o Tricolor se classificou para a fase de mata-mata, do Campeonato Paulista, no último domingo (16). O empate sem gols com o Palmeiras, pela 10ª rodada do torneio, no Allianz Parque, fez o São Paulo chegar a 16 pts, marca necessária para a classificação no Grupo C. Atualmente, o clube é líder da chave.

