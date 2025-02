São Paulo: jogadores lamentam falta de vitórias, mas comemoram ponto contra o Palmeiras

Embora tenham saído satisfeitos com o ponto contra o Palmeiras, os jogadores do São Paulo ressaltaram que é importante vencer no Paulistão, mesmo que seja fora de casa.

— Nosso objetivo quando se veste a camisa do São Paulo, a gente entende que é sempre vencer. Hoje a gente queria conquistar uma vitória. A gente sabia da dificuldade que iria ser, como sempre, jogar aqui contra o Palmeiras. Mas feliz por conquistar um dos nossos objetivos, que em primeiro lugar é a classificação. E agora o nosso objetivo é classificar em primeiro para que a gente possa decidir ao lado do nosso torcedor no MorumBis, que é muito importante. E vamos ver na quarta-feira o que o professor vai apontar, até pela sequência que a gente teve, quatro jogos em nove dias. E a gente, vamos ver o que a gente pode fazer para a gente chegar e fazer um grande jogo contra o Palmeiras — analisou o volante Alisson.

O São Paulo entrou em campo já sabendo que estava classificado para as quartas de final do Paulistão. Com 16 pontos, o Tricolor tem quatro pontos a mais que o Novorizontino. E agora falta definir quem será o líder do grupo C. São Paulo e Novorizontino vão se enfrentar no primeiro mata-mata do Paulistão. Quem ficar em primeiro na fase de classificação jogará em casa nas quartas de final, decidida em jogo único.

— No dia a dia, a gente fica bastante chateado porque a gente queria, nesses dois jogos em Brasília, somar os seis pontos. Acaba que não aconteceu. A gente entende que no dia a dia também, a gente evita muito de trazer coisas para dentro do nosso dia a dia, mas sim focar em mais e melhorar aquilo que a gente tem que melhorar. A gente está bastante ansioso para chegar na próxima semana logo. É uma semana que a gente tem para trabalhar, coisa que a gente não teve ainda. Então, agora é focar no jogo de quarta, ver aquilo que o professor vai pedir, vai escolher, até pela questão de alguns jogadores já terem jogado vários jogos. Mas, sem dúvida nenhuma, você vir aqui e conquistar um ponto é muito importante para a gente hoje — continuou Alisson.

São quatro jogos sem vitória no torneio. A última vitória foi no dia 5 deste mês, quando venceu o Mirassol por 4 a 1 em casa. De lá para cá, uma derrota, para o Red Bull Bragantino, e três empates contra Inter de Limeira, Velo Clube e Palmeiras.

André Silva disputa bola com Murillo no clássico (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

— É claro que quem veste essa camisa do São Paulo, a gente tem que estar sempre ganhando, né? Acho que um empate, mesmo que seja no clássico, ainda não deixa a gente aqui dentro sossegado para poder trabalhar. Então agora é focar, buscar os dois jogos que faltam, ganhar os jogos, porque a gente está aqui para representar essa camisa e para poder chegar mais forte na final, nas finais — comentou o atacante André Silva.

O São Paulo volta a campo na próxima quarta-feira (19), às 19h35, quando recebe a Ponte Preta, no MorumBis.