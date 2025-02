Narrador da Globo detona clássico entre Palmeiras e São Paulo

Palmeiras e São Paulo empataram sem gols na noite do último domingo (16), no Allianz Parque, pela 10ª rodada do Campeonato Paulista. Após o confronto, o desempenho das equipes dos técnicos Abel Ferreira e Luiz Zubeldía foi criticado pelo narrador Paulo Andrade, da Globo.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

➡️ Saiba o que o Palmeiras precisa para se classificar no Paulistão

Através de uma postagem no X, antigo Twitter, o comunicador se manifestou sobre o descontentamento do nível do duelo paulista. Para Paulo Andrade, a partida foi marcada pela monotonia, onde as duas equipes não conseguiram transformar o duelo atrativo para os telespectadores.

Em campo, as equipes tiveram apenas dois chutes ao alvo. Dois foram da equipe alviverde e apenas um da tricolor. Certo cenário foi determinante para a crítica do narrador da Globo sobre a partida válida pela 10ª rodada do Campeonato Paulista.

continua após a publicidade

Paulo Andrade é narrador dos canais Globo (Foto: Divulgação)

➡️ São Paulo: Zubeldia cobra evolução e diz que classificação é obrigação

O resultado de Palmeiras x São Paulo

Com a partida terminada empatada, o Palmeiras continuou fora da zona de classificação para a fase mata-mata do Paulistão. Por outro lado, o São Paulo conseguiu avançar na competição como líder do Grupo C.

As duas equipes voltam a campo nesta semana. A equipe alviverde enfrenta na próxima quinta-feira (20), o Botafogo, às 19h30 (de Brasília), novamente no Allianz Parque. No dia anterior, o Tricolor encara a Ponte Preta, às 21h35 (de Brasília), no Morumbis. Ambas as partidas são válidas pela 11ª rodada do Paulistão.