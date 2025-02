São Paulo: Zubeldia cobra evolução e diz que classificação é obrigação

Já garantido nas quartas de final, o técnico Luís Zubeldía cobrou evolução do São Paulo e ressaltou que a classificação no Campeonato Paulista é uma obrigação para a equipe.

Além da pressão pelos resultados, o treinador tem trabalhado na gestão do elenco, adaptando o time conforme a carga física dos jogadores e a necessidade de testar novas formações. Apesar do jejum de vitórias, Zubeldía manteve um discurso confiante, garantindo que o foco está no crescimento da equipe para os momentos decisivos do campeonato.

— Estar classificado agora é o que deveria acontecer. Não é motivo para ficar super contente, nem para estar amargurado. Simplesmente, é o que temos que fazer: classificar o São Paulo de maneira tranquila para a próxima fase. Se conseguirmos classificar em primeiro, eu diria que é o que deveríamos fazer, pelo orçamento. Mas entendo que não é fácil — analisou Zubeldía.

Apesar de liderar o grupo C, com 16 pontos, o Tricolor atravessa um momento de instabilidade na competição, e está há quatro jogos sem vencer.

— Precisamos melhorar, acredito que temos que melhorar. Acredito que esta é uma fase muito difícil, porque nada é suficiente: se você ganha um jogo e não joga bem, não é reconhecido; se empata contra equipes de categorias inferiores, também não fica contente. Então, acredito que temos que continuar melhorando — afirmou o treinador.

Após o empate sem gols contra o Palmeiras, Zubeldía destacou as dificuldades do Paulistão, citando o equilíbrio da competição e o desafio de enfrentar equipes de divisões inferiores que encaram os confrontos como decisões. No entanto, o treinador reforçou que era necessário ter um time misto na partida contra o rival. O empate, assim, corrobora a versão de que o São Paulo está em evolução.

—- Há coisas que são internas minhas e dos jogadores, e tomo as decisões em benefício de toda a equipe, do grupo. Eu entendo, queria ganhar o clássico, claro, mas ninguém quer ganhar o clássico mais do que eu. Porque, no fim, as cobranças vêm para mim, não é? Mas bom, o planejamento estava assim e não posso falhar no planejamento. Porque depois pode acontecer qualquer coisa, em qualquer jogo, porque no futebol é assim, mas se eu tenho um planejamento e preciso dosar as cargas, isso acontece. Então, o mais importante é que hoje ninguém saiu lesionado. Competimos bem até certo momento do segundo tempo, depois ficou mais difícil para nós. Mas, no final, dentro desse período de preparação e competição, todos terminaram bem. Somamos um ponto, nos classificamos e agora é seguir trabalhando para o que vem pela frente — finalizou.

O São Paulo volta a campo na próxima quarta-feira (19), às 19h35, quando recebe a Ponte Preta, no MorumBis.