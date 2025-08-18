Cléber Xavier se despede do Santos pelas redes sociais: ‘Meu respeito e gratidão’

O Santos anunciou neste domingo (17) a demissão do técnico Cléber Xavier, após a goleada sofrida por 6 a 0 diante do Vasco, no Morumbis, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O treinador deixou o comando do time após 17 partidas, mesmo número de jogos que havia completado Pedro Caixinha antes de ser desligado em abril.

Em publicação nas redes sociais, Cléber agradeceu pelo convívio com atletas e funcionários do clube. Ele havia sido anunciado no fim de abril, acompanhado dos auxiliares Matheus Bachi e Vinicius Marques, além do preparador físico Fábio Mahseredjian. O trio seguirá no Santos de forma interina até a contratação de um novo comandante.

O pronunciamento oficial sobre a demissão foi feito pelo diretor executivo de futebol, Alexandre Mattos, logo após a partida. Ele agradeceu os serviços prestados por Cléber Xavier e confirmou que o clube irá ao mercado em busca de um novo treinador.

Mattos também negou que o Santos estivesse em negociações anteriores, rebatendo os rumores sobre uma possível chegada do argentino Jorge Sampaoli.

Carreira de Cléber Xavier:

Natural de Alegrete, no Rio Grande do Sul, Cléber Márcio Serpa Xavier, trabalhou com Tite por 24 anos e acumula passagens como auxiliar em clubes tradicionais, como Atlético-MG, Palmeiras, Corinthians e Flamengo, além da Seleção, no qual disputou duas Copa do Mundo. Como treinador nas categorias de base, trabalhou em Internacional e Grêmio.

Cléber Xavier, conhecido nos bastidores como "Clebinho", empilhou taças ao lado de Tite. Pelo Grêmio, foi campeão gaúcho e da Copa do Brasil, enquanto no arquirrival Internacional levantou a taça da Copa Sul-Americana e do Gauchão em 2008.

No Corinthians, viveu uma das fases mais vitoriosas da história do clube, com dois títulos do Campeonato Brasileiro (2011 e 2015), além das conquistas da Libertadores e do Mundial de Clubes em 2012, o Campeonato Paulista e a Recopa Sul-Americana em 2013.

Já no Flamengo, integrou a comissão que venceu o Campeonato Carioca de 2024. Pela Seleção Brasileira, esteve presente nas Copas do Mundo de 2018 e 2022, além de conquistar a Copa América de 2019.