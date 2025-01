Ex-River Plate tem casa invadida por urso no México, veja vídeo

O técnico Martín Demichelis, ex-River Plate e atual Monterrrey, do México, passou um susto na noite da última terça-feira (31). Um urso de grande porte invadiu o terreno da casa do treinador em solo mexicano. O momento foi registrado pela esposa Eva Anderson.

No registro, o animal aparece se aventurando no quintal da propriedade. A presença de Demichelis ao lado da família o assustou. Assim, após notar a presença deles no quintal, o urso fugiu em direção a montanha mais próxima.

A presença da espécie é comum no território da cidade de Monterrey. Estimasse que cerca de 700 ursos vivem na região. Desta forma, é "comum" observar o animal dividindo espaço ao lado de humanos, em locais públicos, privados e em parques.

Demichelis no Monterrey

O treinador assumiu o comando da equipe mexicana em agosto de 2024. Desde então, foram 18 partidas, onde o argentino obteve 8 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. Ele chegou ao Monterrey após ter tido uma passagem polêmica pelo River Plate.

Demichelis deixou o comando da equipe de Buenos Aires após sofrer ameaça de parte da torcida. O caso aconteceu após uma derrota por 2 a 1 para o Godoy Cruz, pelo Campeonato Argentino. O resultado fez a equipe dos milionários ter uma sequência de uma vitória nos últimos cinco jogos. O cenário encerrou a passagem do treinador no clube.

