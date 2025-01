Mulher de jogador brasileiro relata agressão e xenofobia na Europa

Adriana Müller, esposa do jogador Lincoln Henrique, atualmente no Fenerbahçe, da Turquia, relatou uma agressão nas redes sociais. Conforme divulgado pela influenciadora, ela foi vítima de agressão e xenobofia por uma mulher nas ruas de Portugal. A brasileira vive no país há cinco anos.

Mesmo com o amplo período morando na região, Adriana afirmou que ainda sofre com ataques xenofóbicos. De acordo com ela, determinado preconceito foi o principal motivo da agressão. O atrito teria acontecido após um desentendimento no trânsito.

- Eu vou falar uma coisa, o barraco me persegue. Eu falo que é uma luta que eu tenho. Fomos entrar com um carro para estacionar na academia. Ia ter que voltar um pouquinho na contramão e tinha uma mulher parada na primeira e íamos para na segunda - iniciou a influenciadora, em desabafo nas redes sociais.

- Nisso, a gente foi virar o carro pra estacionar e ela baixou o barraco, enlouqueceu. Eu fui pedir desculpa, falar que estávamos estacionando, que tava frio e eu queria deixar meus filhos próximo (da academia) pra entrar. E, literalmente, ela saiu gritando, sendo xenofóbica. Disse que era pra eu voltar pro meu país, que eu só podia ser brasileira pra estar fazendo asneira - concluiu.

Adriana Muller, mulher do jogador Lincoln, mostrou as marcas de agressão nas redes sociais (Foto: Reprodução)

Lincoln Henrique

Com passagem de destaque pelo RB Bragantino, o meia-campista brasileiro retornou ao Fenerbahçe. O atleta se encontrava emprestado ao clube paulista e detém contrato com o time turco até junho de 2026. Com o retorno ao clube, Lincoln Henrique tenta uma chance no time do técnico português José Mourinho.