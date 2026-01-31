Flamengo busca reviver roteiro de 2025 e começar o ano com o título da Supercopa Rei

BRASÍLIA - O Flamengo encara o Corinthians na tarde deste domingo (1), às 16h, pela decisão da Supercopa Rei. As equipes se enfrentam no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. Vislumbrando mais uma temporada recheada de títulos, os rubro-negros se inspiram no último ano para buscar a conquista neste início de calendário e começar 2026 com o pé direito. Em 2025, o time carioca abriu o ano justamente com o título da Supercopa.

Assim como no jogo deste domingo, o confronto da época, contra o Botafogo, reuniu duas grandes equipes. Além disso, teve o aspecto de um clássico regional. A decisão foi disputada em Belém, no estádio Mangueirão, e contou com um grande público.

Aquela partida, no entanto, teve um caráter especial. Uma forte chuva atingiu a cidade logo no início do jogo, que precisou ser paralisado. O temporal, porém, não atrapalhou o show da equipe comandada por Filipe Luís, que venceu o rival por 3 a 1. Os dois primeiros gols do Flamengo foram marcados por Bruno Henrique, e o terceiro foi de Luiz Araújo.

Jogadores do Flamengo com a taça da Supercopa Rei em 2025 (Foto: Fernando Torres/CBF)

Confronto contra o Corinthians também pode ter estreia no Flamengo, assim como em 2025

Assim como aconteceu contra o Botafogo, em 2025, o duelo diante do Corinthians também pode marcar uma estreia. Lucas Paquetá, principal reforço do futebol brasileiro nesta temporada, está regularizado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF e pode ficar à disposição do técnico Filipe Luís para a partida deste domingo.

O jogador treinou separadamente na última sexta-feira e a tendência é que ganhe minutagem contra o Corinthians.

Lucas Paquetá no Ninho do Urubu (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Na temporada passada, o Flamengo também contou com uma estreia na decisão da Supercopa Rei. Danilo, que também veio da Europa, foi relacionado poucos dias após sua chegada ao clube. Ou seja, assim como no ano passado, o Flamengo pode, novamente, contar com uma grande estreia em uma decisão de Supercopa.

Filipe Luís destaca a importância da Supercopa Rei

Na coletiva de imprensa após a derrota por 2 a 1 para o Fluminense, Filipe Luís comentou sobre o calendário do futebol brasileiro e o planejamento da sua equipe. Ao abordar a Supercopa Rei, o treinador classificou o título como "lindo".

- Um título lindo, que é o da Supercopa. Já temos, se eu não me engano, três (2020, 2021 e 2025). Temos uma oportunidade linda de conquistar títulos e o planejamento agora é deixar os jogadores na melhor forma física e competir da melhor forma também para poder lutar por tudo - comentou o treinador.

