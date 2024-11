Ex-mulher de Vampeta detona antigo companheiro após fala polêmica sobre as filhas

Vampeta foi criticado após fala polêmica sobre a vida sexual das filhas (Foto: Reprodução/Jovem Pan)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 07/11/2024 - 11:54 • Rio de Janeiro

A polêmica recente de Vampeta sobre a relação com as filhas ganhou um novo episódio. Roberta Soares, ex-mulher do pentacampeão mundial, veio a público para detonar a postura do antigo jogador ao falar das próprias filhas. Na semana passada, ele teve uma fala polêmica sobre as jovens Gabriella Santos, de 23 anos, e Giovanna, de 21, frutos do antigo relacionamento.

▶️Filha de Vampeta rebate declaração polêmica do pai: ‘Só levo tapa na cara’

➡️Vítima de violência sexual em ‘Caso Robinho’ afirma: ‘não é possível superar’

Durante a participação em um podcast no canal "Campeões da Resenha", o ex-jogador abordou com ironia o fato de ter que pagar pensão para as filhas. Na fala, ele abordou a vida sexual das meninas. O gesto viralizou nas internet. Após uma semana, Roberta Soares, mãe das jovens, resolveu se manifestar sobre o caso.

Sempre priorizei a discrição e o silêncio para evitar o desgaste. Mas ouvir o que ele falou das próprias filhas me causou muita indignação. Então, não posso ficar quieta. Ele não pensou que as estava expondo à opinião pública e que isso as afetaria? Que traria um julgamento de gente que nem sabe como elas vivem e quem são? Sinceramente, eu não consigo entender um pai assim. Ele não respeita ninguém - disse a ex-mulher de Vampeta.

Além das criticas, Roberta também contou as filhas reagiram ao ver a forma como o próprio pai fala delas de maneira pública. De acordo com a mãe, Gabriella e Giovanna teriam chorado. Ao tratar do assunto, a ex-angelicat defendeu as meninas das acusações do pai.

Elas foram retratadas como vagabundas e aproveitadoras. Minhas filhas estudam, trabalham meio período e são inteligentíssimas. Além disso, nunca posaram como herdeiras de famoso. O que ele diz e pensa é no mínimo injusto - concluiu.

Roberta Soares junto com Gabriella e Giovanna, filha do ex-jogador Vampeta (Foto: Reprodução/Instagram)

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Relembre a fala de Vampeta

- Você tem que pagar escola e pensão. Nunca vi um cara ter que pagar escola e pensão. Há uma dívida mesmo, que eu não vou processar. Vai acabar eu pagando. E, ou eu pago a pensão ou pago a escola. Quando fala que é pensão, parece que é uma criança de 2, 3 anos. É uma menina de 23 anos e outra de 21, que já dão pra caramba, já namoram, já moram junto. Tomar no c*. Parece que é uma criancinha que você nunca deu nada - disse o ex-jogador, durante podcast do canal "Campeões da Resenha".