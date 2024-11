Corinthians precisa acertar dívida com Balbuena para fim de transfer ban (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)







Copiar Link

Escrito por Ulisses Lopresti • Publicada em 06/11/2024 - 18:11 • São Paulo (SP)

O presidente do Corinthians, Augusto Melo, se mostrou otimista para concretizar acordo com Balbuena e se livrar do transfer ban imposto pela Fifa para as próximas três janelas de transferências. Em entrevista ao Poropopod, no canal oficial do clube, Melo disse que a negociação da dívida com o zagueiro paraguaio está encaminhada e que o torcedor não precisa se preocupar.

➡️ Andrés Sanchez notifica Augusto Melo e ex-parceira do Corinthians

- O transfer ban é questão de horas, dias, estamos dentro do prazo. Estamos cumprindo tudo o que foi combinado. O transfer ban não é nosso, mas está tudo sob controle. O torcedor não tem que se preocupar com isso - disse o dirigente nesta terça-feira (5).

Transfer Ban

A FIFA aplicou um transfer ban no Corinthians pelo não pagamento de uma dívida com o ex-zagueiro do clube, Balbuena, que gira em torno de R$ 6,9 milhões. O valor é composto pelo não pagamento de direitos de imagem durante o contrato do atleta com o clube paulista.

O zagueiro defendeu o Corinthians entre 2016 e 2018 e, após anos, retornou ao clube entre 2022 e 2023. Do valor da dívida, R$ 1,9 serão pagos a Balbuena e R$ 4,3 milhões à empresa cujo paraguaio é sócio, a The General Sports LTDA.

Após diversas tentativas fracassadas para resolver o impasse, os representantes de Balbuena entraram com uma queixa na FIFA, que aplicou a punição. O Corinthians precisa resolver o imbróglio com o ex-jogador para poder contratar e inscrever atletas normalmente.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Histórico

Balbuena é um zagueiro que teve boa passagem no Timão. O jogador disputou 167 jogos com a camisa alvinegra e marcou 15 gols. Capitão da equipe em sua primeira passagem, o paraguaio fez parte do elenco que conquistou o Campeonato Brasileiro em 2017 e dois títulos do Paulistão, em 2017 e 2018.