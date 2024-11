Yuri Alberto aponta motivo para volta por cima no Corinthians

(Yuri Alberto comemora gol marcado na Neo Química Arena (Foto: Associated Press / Alamy Stock Photo)







Copiar Link

Escrito por Ulisses Lopresti • Publicada em 07/11/2024 - 05:15 • São Paulo (SP)

Yuri Alberto viveu momentos distintos na temporada. Criticado na maior parte do ano, o jogador chegou a viver um episódio em que foi chamado de "burro" por Mano Menezes, treinador do Corinthians no começo da temporada. Passado mais de dez meses, o atacante agora é dos destaques do Timão.

➡️Torcedor do Corinthians que comprou cabeça de porco depõe na polícia

Neste ano, o jogador marcou 25 gols em 52 jogos, sua melhor temporada na carreira. Considerando Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana, Yuri Alberto é quem mais balançou as redes dentre os atacantes do futebol nacional.

O último gol do jogador foi contra o Palmeiras, na vitória por 2 a 0, em duelo na Neo Química Arena, na segunda-feira (4). O triunfo do Corinthians quebrou um tabu que incomodava a Fiel: eram 1.337 dias sem vencer o rival alviverde.

Yuri Alberto sabe que a fase mudou e aproveita os dias de glória junto à torcida. O atacante destaca um ponto essencial para a sua volta por cima na temporada: o cuidado com a saúde mental.

- O cara pode ter a mente mais forte, ser o mais frio possível, mas, quando vê alguma coisa, aquilo te abala. Você pode tentar esconder, mas, no seu interior, sabe que é difícil - disse o jogador em entrevista ao programa "Boleiragem", do SporTV.

Yuri Alberto é um dos destaques do Corinthians na atual temporada (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

Ajuda psicológica

O jogador revela que no começo ficou reticente quanto à ideia de procurar uma profissional de psicologia para tratar do momento ruim dentro de campo. No entanto, após conversar com sua família, aceitou a sugestão e passou a ser acompanhado pela psicóloga Rosana.

- Quando comecei a conversar com meu pai sobre isso, ele tocou nesse assunto, e para nós, jogadores, quando se fala em terapeuta, a gente pensa ‘não sou louco, não preciso disso’. Mas, cara, é importante - contou o atacante.

A mudança de postura aumentou a efetividade de Yuri Alberto. Nos últimos dez jogos, o atacante marcou oito gols.

- Fisicamente, eu estava bem; tecnicamente, nem tanto, falhava algumas vezes; e mentalmente, estava destruído. A terapeuta me ajudou muito. Tem me ajudado bastante. Acredito que vou aumentar ainda mais meus números nesta temporada e ajudar ainda mais o meu time - finalizou o jogador.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Próximo jogo

Yuri Alberto e o Timão voltam a campo no sábado (9), às 16h30 (horário de Brasília), pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Corinthians encara o Vitória, no estádio Barradão, em Salvador.