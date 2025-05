O Sport foi goleado pelo Cruzeiro por 4 a 0, neste domingo (11), dentro da Ilha do Retiro, pela oitava rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Completamente indignado com a atuação da equipe comandada por Antônio Oliveira, o ex-jogador Everton Felipe assistiu a partida da arquibancada e detonou a vontade dos jogadores rubro-negros. Vale destacar que o ex-atleta - que precisou se aposentar aos 26 anos - já vestiu as camisas dos dois clubes.

- Eu joguei, estive ali dentro. Vou falar um negócio pra vocês, já liguei o f***-**, porque depois de um 4 a 0 desse. Sérgio Oliveira, de coração, a maneira que você jogava e dava a vida quando era o Pepa é diferente de hoje. A vontade era totalmente diferente. Eu já joguei, entendo um poquinho de como é vestiário, sei quando você dá a vida por um treinador. Pelo amor de Deus, não é só você não. Vergonhoso! Não foi só parte tática não. Foi ridículo hoje dentro de campo, a falta de vontade de muitos jogadores. Pode falar o que for, já tô p***! Torcida toda aqui e uma humilhação dessa - disparou Everton Felipe, por meio do Instagram pessoal.

Everton Felipe sofreu a primeira grave lesão da carreira em 2017: ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo durante a partida contra o Avaí. Cirurgia feita, o atleta se recuperou e voltou a jogar pelo Leão. No ano seguinte, foi negociado por um valor milionário ao São Paulo - onde não obteve sucesso.

Foi emprestado para o Athletico-PR, Cruzeiro e Atlético-GO, com passagens pouco produtivas, até o retorno ao Sport, em 2021. Porém, em 2022, uma grave lesão no joelho esquerdo o obrigou a pendurar as chuteiras. Atualmente, Everton Felipe vive profissionalmente de apostas esportivas, que são compartilhadas no Instagram pessoal.

Como foi Sport x Cruzeiro pela Série A do Brasileirão

O meia Matheus Pereira, autor de dois gols e uma assistência, suas primeiras participações em gols no Brasileirão, e o atacante Kaio Jorge, que marcou uma vez e deu uma assistência, foram os destaques do Cruzeiro. O volante Christian foi quem abriu o placar.

O Sport até começou com mais posse de bola, mas logo o Cruzeiro dominou a partida. Aos 7 minutos, Kaiki cruzou da esquerda, a bola passou por Kaio Jorge, e Christian desviou para o canto esquerdo de Caíque França. Kaio Jorge já tinha acertado a trave quando ampliou aos 18 minutos, chutando cruzado, depois de belo lançamento de Matheus Pereira do campo defensivo.

O terceiro gol saiu aos 45 minutos do primeiro tempo, quando Kaio Jorge, na área, ajeitou para Matheus Pereira bater no canto direito do goleiro do Sport. O quarto gol saiu aos 7 minutos da etapa final, após recuo errado de Rivera. Matheus Pereira dominou a bola, driblou o goleiro e chutou para o gol vazio.