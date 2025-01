Ex-jogador questiona possível volta de Neymar ao Santos e sugere outro clube ao craque

Em reta final de contrato com o Al-Hilal, Neymar pode estar próximo de voltar ao Santos em breve. O Peixe abriu negociações com o craque, mas o vínculo com o clube saudita ainda é empecilho para a negociação. Comentarista da ESPN, o ex-zagueiro Fábio Luciano questionou o possível retorno do atleta e sugeriu a ida do atacante para o Flamengo.

- Será que no Santos ele vai fazer esse time brigar por títulos? É lógico que tem o coração, tem o sentimento. Mas a gente sabe que no Brasil tem outros clubes poderiam oferecer isso a ele, um elenco mais qualificado... Eu acho que ele cairia bem no Flamengo. O Flamengo tem um time qualificado e vai brigar por títulos grandes em 2025 - começou.

- Eu acho que a torcida do Flamengo faria um movimento de carinho com ele. O Romário passou por isso lá atrás, o Ronaldinho Gaúcho... Claro que vai depender das atuações dele, se condicionar e levar o futebol a sério. Mas eu acho que o Flamengo seria um time bom para ele, tanto na questão da torcida, quanto no elenco - completou o ex-jogador.

O Al-Hilal, que não inscreveu Neymar na Liga Saudita devido à forma física do jogador e ao fato do atleta ocupar uma vaga de estrangeiro no elenco, não está disposto a rescindir o contrato do atacante, que vai até junho deste ano. Por outro lado, Neymar também não aceita encerrar seu vínculo sem receber o valor referente ao restante do contrato.

Neymar, sobre Santos e Flamengo

Recentemente, Neymar concedeu entrevista à "Romário TV", e falou sobre a chance de voltar ao Brasil. O tetracampeão do mundo questionou o atacante do Al Hilal sobre as possibilidades de atuar por Santos ou Flamengo.

"Quando começou a sair isso, me colocaram no Santos, no Flamengo, todo mundo começou a me mandar mensagem, e eu falei: "Nossa, que legal, que gostoso, um país inteiro falando comigo, amigos, torcedores rivais...". Começou a me dar um negocinho, porque realmente, eu quero voltar um dia, mas ainda não pensava nessa possibilidade. Mas depois que surgiram essas notícias eu pensei: "Nossa...". Emoção ou razão, como que decide isso (risos)? Sempre falei que tinha vontade de jogar no Flamengo, por tudo que é o Flamengo. E o Santos é o amor de criança, então é minha casa", disse Neymar.