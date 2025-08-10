Liverpool x Crystal Palace: comentarista da ESPN analisa Supercopa da Inglaterra

A temporada do futebol inglês será oficialmente aberta neste domingo (10), com a disputa da Supercopa da Inglaterra no Wembley, em Londres. Os protagonistas serão o Liverpool, campeão da Premier League 2024–25, e o Crystal Palace, vencedor da FA Cup. A ESPN e o Disney+ exibirão a partida ao vivo a partir das 11h, com cobertura especial e reportagem in loco.

A transmissão da ESPN para o primeiro troféu do futebol inglês na temporada terá narração de Rogério Vaughan, comentários de Mário Marra e reportagens em campo dos correspondentes internacionais João Castelo Branco e Renato Senise, diretamente de Londres. A programação especial para a partida começa às 10h30, com o SportsCenter Abre o Jogo trazendo as últimas informações sobre a preparação das equipes e as novidades do confronto.

- O Crystal Palace tem sido um adversário muito duro para o Liverpool. É um time que, com o Glasner, cresceu muito, conquistando na temporada passada o título inédito da Copa da Inglaterra. Em campo, vamos ver poucas mudanças nas estruturas das equipes. O Liverpool se reforçou bem no mercado, mas não mudou muito seu estilo de jogo. Vamos observar a ausência de um camisa 9, após a tragédia com Diogo Jota, que exercia essa função, e com Darwin Núñez de saída. O Luis Díaz também já deixou o clube. Talvez vejamos o Wirtz, grande contratação da temporada, atuando como falso 9 - analisa o comentarista Mário Marra.

Clube controlado majoritariamente por John Textor, também proprietário do Botafogo, o Crystal Palace chega ao duelo após conquistar, pela primeira vez em sua história, um título de expressão ao vencer o Manchester City na final da FA Cup, encerrando um jejum de mais de um século. Dentre seus principais jogadores estão o meia Eberechi Eze e os atacantes Ismaila Sarr e Mateta.

Do outro lado estará o poderoso Liverpool, favorito ao título. O time conquistou a Premier League na última temporada, seu segundo título na era moderna da competição, e conta com nomes como o goleiro brasileiro Alisson, o zagueiro Virgil van Dijk e o atacante egípcio Mohamed Salah para buscar mais um troféu.

