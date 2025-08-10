Dia dos Pais: jornalistas apontam paternidades entre clubes brasileiros

O Dia dos Pais da ESPN foi comemorado em grande estilo. Nessa data tão especial para o Brasil, o futebol brasileiro não poderia ficar para trás, e a emissora preparou um debate especial. Os jornalistas elegeram quais times exercem paternidade sob outros.

Nenhum dos 12 clubes grandes do Brasil escapou da dinâmica inusitada. Com certeza, o resultado vai deixar muitos torcedores felizes, mas também vai aborrecer outros.

No quadro especial de Dia dos Pais, os principais clássicos regionais do Brasil foram citados. Palmeiras x Corinthians, Flamengo x Vasco, Grêmio x Internacional e outros. Além disso, os jornalistas apontaram também as paternidades entre os clássicos regionais mais importantes. Veja abaixo.

Veja vídeo de especial de Dia dos Pais sobre o futebol brasileiro

Bandeirinha tropeça na bola e precisa ser substituído no Brasileirão; veja

O Botafogo goleou o Fortaleza no Castelão por 5 a 0 em partida válida pelo Brasileirão neste sábado (9), véspera do Dia dos Pais. Já no segundo tempo, o bandeirinha Jorge Eduardo Bernardi tropeçou na bola, caiu feio, e precisou ser substituído.

Com dois gols de Marçal, um de Artur Cabral, David Ricardo e Matheus Martins, o Botafogo passou por cima do Fortaleza no Castelão e assumiu a 5° colocação do Brasileirão. O Leão estacionou na 18° posição.

No meio do segundo tempo, o bandeirinha Jorge Eduardo Bernardi tropeçou na bola, caiu feio, e deslocou o ombro no Brasileirão. Ele precisou sair de tipoia e foi substituído. Veja o vídeo abaixo.