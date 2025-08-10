Jornalista aponta fator preocupante no time do Flamengo: ‘Muito claro’

O Flamengo venceu o Mirassol por 2 a 1 na noite deste sábado (9). No Maracanã, com mais de 64 mil torcedores presentes, os gols da vitória rubro-negra foram de Léo Pereira e Gonzalo Plata, um em cada tempo. Apesar do resultado, o jornalista Vitor Sérgio Rodrigues apontou um fator preocupante sobre o time do Flamengo.

Gabriel, ex-jogador do time carioca, garantiu o gol do time adversário (lei do ex). Antes de a bola rolar para a partida pela 19ª rodada do Brasileirão, flamenguistas protestaram por conta da eliminação na Copa do Brasil no meio da semana.

Porém, quando a bola rolou, o Flamengo se impôs e garantiu a vitória. No final do jogo, o Mirassol deu um certo 'calor' no Rubro-Negro, e o VSR tratou a situação como preocupante.

- Foi um primeiro tempo muito bom, mas o segundo tempo foi muito preocupante, muito. Está muito claro na temporada, que quando o Flamengo perde o controle do jogo, qualquer time consegue machucar o Flamengo - apontou Vitor Sérgio Rodrigues sobre o time do Flamengo.

Filipe Luís comandando o time do Flamengo pelo Brasileirão (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Como foi o jogo do time do Flamengo

A primeira partida do Flamengo após a eliminação na Copa do Brasil contou com críticas da torcida, mas também teve uma boa resposta do time em campo. O time de Filipe Luís iniciou o jogo buscando trabalhar a bola com passes curtos, e contou com Arrascaeta inspirado. Em uma jogada na parte central do campo, o camisa 10 deu dois dribles desconcertantes em dois adversários diferentes. Quem também chamou atenção foi Samuel Lino, que usou e abusou do lado esquerdo do ataque para gingar na frente dos adversários, cortar para dentro e finalizar.

Foi com Samuel Lino, o reforço mais caro da história do Flamengo, que a equipe carioca abriu o placar aos 18 minutos. O camisa 16 achou Léo Pereira dentro da área, sozinho. O zagueiro, de cabeça, colocou, com muita qualidade, a bola dentro do gol, sem chance para Walter.

Além de Samuel Lino, outro reforço do Flamengo que fez um grande primeiro tempo foi Emerson Royal. O lateral quase ampliou o marcador aos 31'. Dois minutos depois, foi a vez de Plata ameaçar o gol adversário. A sensação que ficou para o torcedor rubro-negro foi que dava para ir ao intervalo com uma vantagem maior no placar.

No lance seguinte do gol do Mirassol, Walter fez uma grande defesa em chute forte de Arrascaeta.

O Flamengo voltou para o segundo tempo chamando o Mirassol para o seu campo de defesa. Com a marcação precisa, conseguiu sair em contra-ataque em duas oportunidades logo nos primeiros minuto. Com o decorrer do tempo, a equipe visitante começou a gostar do jogo, e levou perigo ao gol de Rossi.

Com o apoio da torcida no Maracanã, o Flamengo voltou a impor o seu estilo de jogo e conseguiu chegar ao segundo gol aos 24'. Após grande assistência de Arrascaeta, Gonzalo Plata balançou o barbante.

Poucos minutos depois, o Mirassol descontou com gol de Gabriel (lei do ex-no Maracanã). Na jogada seguinte, foi a vez de Rossi salvar o Rubro-Negro. Até o fim do jogo, o time visitante ameaçou empatar o placar, inclusive nos acréscimos, em uma saída do gol ruim do goleiro rubro-negro.