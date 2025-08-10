Jornalista reprova com postura de titular do Flamengo: ‘Não me conformo’

O Flamengo venceu o Mirassol por 2 a 1 na noite deste sábado (9). No Maracanã, com mais de 64 mil torcedores presentes, os gols da vitória rubro-negra foram de Léo Pereira e Gonzalo Plata, um em cada tempo. Gabriel, ex-jogador do time carioca, garantiu o gol do time adversário (lei do ex). O lance do gol do Mirassol foi analisado pelo jornalista Bruno Magalhães, que não gostou da postura do volante Allan.

continua após a publicidade

- Eu ainda não me conformo com a postura do volante Allan neste lance. Há alguma explicação plausível pra ele não pressionar o Gabriel encurtando o espaço?

Com a vitória, o Flamengo somou mais três pontos, e chegou aos 40. O Cruzeiro, segundo colocado, tem 37. Já o Mirassol segue com os mesmos 28 pontos que iniciou a rodada.

continua após a publicidade

Protestos da torcida do Flamengo no Maracanã

Torcedores do Flamengo protestaram contra a equipe por conta da eliminação na Copa do Brasil, quando a equipe levou a pior na disputa de pênaltis contra o Atlético-MG. Gritos de "Brasileiro é obrigação" foram entoados na arquibancada. Outros torcedores gritaram: "Queremos raça, queremos raça".

O próximo jogo do Flamengo será pela Libertadores. Na quarta-feira, o Rubro-Negro recebe o Internacional, pelo confronto de ida das oitavas de final da competição. Já o Mirassol entra em campo no dia 18 de agosto, segunda-feira, para enfrentar o Cruzeiro pelo Brasileirão.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 2X1 MIRASSOL

19ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: sábado, dia 9 de agosto, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

🥅 Gols: Léo Pereira, 18'/1°T (1-0), Gonzalo Plata, 24'/2°T (2-0), Gabriel, 29'/2°T (2-1)

🟨 Cartões amarelos: Léo Ortiz (FLA); João Victor (MIR)

🟥 Cartão vermelho:

⚽ ESCALAÇÕES

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Emerson Royal (Varela), Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Allan, Evertton Araújo e Arrascaeta (Bruno Henrique); Plata, Samuel Lino e Pedro (Luiz Araújo).

MIRASSOL (Técnico: Ivan Baitello)

Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura (Yago Felipe), Danielzinho (José Aldo) e Gabriel (Matheus Bianqui); Negueba (Carlos Eduardo), Edson Carioca (Alesson) e Chico da Costa.

🟨 Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)

🚩 Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Celso Luiz da Silva (MG)

🏁 VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real