Jornalista aponta lacuna crucial no time titular do Flamengo: ‘Janela ruim’

A janela de transferências do Flamengo, que já trouxe nomes de peso como Saúl, Emerson Royal e Samuel Lino, pode não ter acabado. Após a vitória por 2 a 1 sobre o Mirassol, neste sábado (9), o técnico Filipe Luís falou sobre o mercado do clube e, apesar de elogiar o elenco, admitiu que novas movimentações, tanto de chegada quanto de saída, ainda podem acontecer até o fechamento da janela. Em suas redes sociais, o jornalista Gabriel Simões comentou a declaração.

- Filipe acaba de falar na coletiva que vê o Saul mais na posição do Plata e do Luiz Araújo. Com isso, já dá pra falar com mais propriedade: a janela do Flamengo, apesar de trazer ótimos jogadores, foi ruim. Flamengo tem uma cratera no seu elenco na posição de 2º volante e vai seguir com ela. Hoje, quase custou pontos contra o Mirassol. Na quarta, talvez custe uma Libertadores. A ver - publicou Gabriel Simões.

Fala de Filipe Luís

— Pode ser que cheguem mais peças, pode ser que saiam. Talvez a gente esteja com um número elevado de jogadores, pode ser que tenhamos algumas saídas. O mais importante é que a qualidade do elenco continua sendo muito alta.

Filipe Luís em coletiva após jogo do Flamengo (Foto: Lucas Bayer / Lance!)

Flamengo x Mirassol

O Flamengo venceu o Mirassol por 2 a 1 na noite deste sábado (9). No Maracanã, com mais de 64 mil torcedores presentes, os gols da vitória rubro-negra foram de Léo Pereira e Gonzalo Plata, um em cada tempo. Gabriel, ex-jogador do time carioca, garantiu o gol do time adversário (lei do ex). Antes de a bola rolar para a partida pela 19ª rodada do Brasileirão, flamenguistas protestaram por conta da eliminação na Copa do Brasil no meio da semana.

Com a vitória, o Flamengo somou mais três pontos, e chegou aos 40. O Cruzeiro, segundo colocado, tem 37. Já o Mirassol segue com os mesmos 28 pontos que iniciou a rodada.

O próximo jogo do Flamengo será pela Libertadores. Na quarta-feira, o Rubro-Negro recebe o Internacional, pelo confronto de ida das oitavas de final da competição. Já o Mirassol entra em campo no dia 18 de agosto, segunda-feira, para enfrentar o Cruzeiro pelo Brasileirão.

