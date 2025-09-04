menu hamburguer
Fora de Campo

Ex-jogador destaca marca de titular da Seleção: ‘Não é para qualquer um’

Zagueiro Marquinhos alcançará 100 jogos com a amarelinha

Joelinton dentre os titulares da Seleção Brasileira contra a Argentina, na Data Fifa de março
imagem cameraSeleção Brasileira em campo durante última Data Fifa em junho de 2025 (Foto: Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
418afadb-0307-495f-bef3-768e3aab8003_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-16.09.10-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 04/09/2025
20:37
  Matéria
  • Mais Notícias

Seleção Brasileira enfrenta o Chile, às 21h30 (de Brasília), nesta quinta-feira (4), pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Durante o pré-jogo do confronto, pela GE TV, novo empreendimento da TV Globo nas plataformas digitais, o ex-jogador André "Balada" chamou atenção para uma marca de Marquinhos.

O zagueiro alcançará na partida contra o Chile a marca de 100 jogos pela Seleção Brasileira. André destacou o feito e elogiou a carreira do defensor. Ele também, em tom irônico, chegou a comparar com os números dele pelo Brasil, que são inferiores ao de Marquinhos.

- O que é interessante hoje é que o Marquinhos faz 100 jogos pela Seleção Brasileira. Temos que dar moral para ele, porque 100 jogos não é para qualquer um. Eu, por exemplo, tenho só quatro. Digo, cinco. Seis hoje (risos) - disse o ex-jogador.

Seleção Brasileira x Chile

O confronto entre as duas seleções marca a penúltima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. Para a ocasião, a Globo irá estrear o canal GE TV, novo empreendimento da emissora nas plataformas digitais.

Em campo, a Seleção Brasileira encara o Chile já classificada para o próximo mundial. Por outro lado, a equipe adversária amarga a última colocação da chave, não tendo mais chances para carimbar o passaporte para os Estados Unidos, México e Canadá, sedes do próximo torneio.

Brasil x Suíça - Marquinhos
Marquinhos irá completar 100 jogos pela Seleção Brasileira contra o Chile, nesta quinta-feira (4), pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 (Foto: Alberto Estevez / EFE)

