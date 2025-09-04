Globo contrata ex-Cazé TV e reforça time de comentaristas da GE TV

A Globo segue reforçando o elenco da GE TV, novo empreendimento da emissora para as plataformas digitais. Desta vez, o canal anunciou, nesta quinta-feira (4), a chegada de Rafael, ex-jogador e ídolo do Botafogo, que estava até julho na concorrente Cazé TV.

A participação de destaque do atual comentarista aconteceu durante o último Mundial de Clubes. Na ocasião, Rafael foi destaque do grupo de comentaristas das transmissões do projeto do streamer Casimiro Miguel com a Livemode.

O que é a GE TV?

A iniciativa do grupo Globo com a criação do novo veículo é competir pela demanda de audiência no meio digital. Após o crescimento recente da "Cazé TV", do influenciador Casimiro Miguel, a emissora sentiu a necessidade de explorar e se tornar comepetitiva no novo mercado.

A estreia do novo canal acontece, nesta quinta-feira (4), com a transmissão da partida entre Brasil e Chile, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

Além de Rafael, também estão inclusos no projeto o narrador Jorge Iggor, e os jornalistas Burno Formiga, Mariana Spinelli, além do apresentador Fred Bruno e o também ex-jogador André. As transmissões ao vivo de eventos esportivos constituirão o principal atrativo da GE TV.

Entre as atrações confirmadas estão a NFL (liga de futebol americano), com exibições nas tardes de domingos, além de outros campeonatos cujos direitos já pertençam à Globo e estejam liberados para exibição no YouTube. Um caso desse é o Brasileirão.