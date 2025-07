Derrota do Santos para o Mirassol vira assunto: ‘Só o Flamengo’

O Santos perdeu para o Mirassol por 2 a 0, neste sábado (19), no Estádio Campos Maia, pela 15ª rodada do Brasileirão. O revés do Peixe virou assunto nas redes sociais. Diversos torcedores repercutiram o resultado, e alguns, aproveitaram o momento para provocar o Flamengo.

A equipe do técnico Filipe Luís perdeu para o Santos na rodada anterior do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, Neymar decidiu a partida ao marcar o gol da vitória Alvinegra, por 1 a 0, na Vila Belmiro, nos últimos minutos do jogo.

Diante da derrota do Peixe para o Mirassol, alguns internautas aproveitaram o momento para provocar o Flamengo. Nas redes sociais, internautas brincaram com a situação e insinuaram que "só o Flamengo" consegue perder para a equipe do Peixe. Veja abaixo:

Derrota do Santos

Diferentemente do feito contra o Flamengo, Neymar não conseguiu ser decisivo contra o Mirassol. O Peixe perdeu o confronto e viu o adversário assumir o protagonismo do confronto deste o início.

Em campo, as equipes protagonizaram um empate sem gols no primeiro tempo. O placar momentâneo foi motivado por uma partida de destaque do goleiro Gabriel Brazão, que chegou a realizar sete defesas ao longo do confronto, a maioria nos 45 minutos iniciais.

Na segunda etapa, o Mirassol seguiu com o domínio da partida, só que desta vez, conseguiu converter as chances criadas em gols. Francisco da Costa, Reinaldo e Cristian Renato foram os autores dos gols da equipe.

Com o resultado, o Santos ficou na 14ª colocação do Brasileiro, com 14 pontos somados. Já o Mirassol, somou 21 pontos e assumiu a 7ª colocação.