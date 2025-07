Certezas debocha de rivais após nova contratação do Botafogo: ‘Fair play’

O Botafogo fechou a contratação com o volante Danilo, de 24 anos, que estava no Nottingham Forest, da Inglaterra, nesta sexta-feira (18). O anúncio da chegada do reforço animou o influenciador Pedro Certezas, da TNT Sports, que aproveitou o momento para provocar os rivais.

Através de um vídeo publicado nas redes sociais, Certezas brincou com a situação do Fair Play financeiro. Ele afirmou que os rivais vão implorar por regulamentações após a chegada do volante no Botafogo. Além disso, o influenciador também alfinetou o Palmeiras, formador do atleta.

- O que vai ter de gente urrando, pedindo pelo Fair Play financeiro é uma louruca (risos). O Botafogo contratou o Danilo. Não muito de ver jogos de outros clube, mas quando via esse jogador pelo Palmeiras, eu achava uma loucura, ele é bizarro da bola - iniciou o influenciador, antes de concluir.

- O Botafogo vendeu o Gregory e veio um rapaz mais novo e melhor. Agora, o que tem de palmeirense malucou por conta disso. Traíção, como que não volta para o Palmeiras, como reforça um rival. Meu irmão, é Danilo no Botafogo, é o Fair Paly - concluiu.

Contratação de Danilo

Fruto das categorias de base do Palmeiras, o volante retorna ao Brasil para atuar pelo Botafogo após duas temporadas no Nottingham Forest, da Inglaterra. Com o clube inglês, Danilo não conseguiu ter destaque e atuou em apenas 62 jogos, tendo marcado seis gols e quatro assistências.

Danilo é aguardado no Rio de Janeiro nos próximos dias para realização de exames médicos. A SAF do Botafogo ainda irá divulgar a data de apresentação do novo reforço para o meio-campo.

Danilo chega ao Botafogo como reposição à saída de Gregore, negociado com o Al-Rayyan, do Catar, onde irá reencontrar o técnico Artur Jorge. O volante se despediu no empate sem gols com o Vitória, no Nilton Santos, na última quarta-feira.