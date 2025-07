ANÁLISE: Flamengo não converte posse em chances de gol e ‘sente falta’ de Pedro

A derrota do Flamengo para o Santos por 1 a 0 na noite desta quarta-feira (16) contou com um amplo controle da bola pelo time carioca. Esse cenário, no entanto, não foi convertido em grandes chances de gol. Sem um homem de referência no ataque, o time de Filipe Luís encontrou dificuldade para oferecer perigo ao goleiro Brazão. Torcedores, nas redes sociais, mencionaram a ausência de Pedro, que cumpriria essa função.

O Flamengo teve 74% de posse de bola. Com Plata, Bruno Henrique e Luiz Araújo no ataque, o sistema ofensivo rubro-negro teve paciência para trabalhar a bola. Aliás, no primeiro tempo, conseguiu envolver a marcação santista, mas teve apenas uma grande chance de gol (de cabeça com Danilo).

Segundo o site "Sofascore", o Rubro-Negro teve essa grande chance de gol na Vila Belmiro durante todo o confronto, contra três do Santos, que buscou jogar no contra-ataque, e contou com a habilidade de Neymar para conquistar a vitória.

No número total de chutes, o Flamengo levou a melhor, com 10 x 8. Isso indica que faltou precisão para o time carioca, o que para muitos pode passar pela ausência de Pedro.

Pedro vai voltar a ficar à disposição do Flamengo no próximo jogo?

A próxima partida do Flamengo será contra o Fluminense. O clássico será no domingo, às 19h30 (de Brasília), no Maracanã. Após o confronto contra o Santos, o técnico Filipe Luís evitou comentar sobre o "caso Pedro", e não confirmou a presença do atacante no jogo.

- O assunto do Pedro já está encerrado. Falei tudo que tinha que falar na coletiva e ele já se posicionou. É assunto encerrado. A única coisa que resta para nós dois é trabalhar e ajudar o Flamengo - afirmou o treinador.

Filipe Luís durante o jogo do Flamengo contra o Santos (Foto: Mauricio De Souza/AGIF)

- Repito, assunto do meu caso é totalmente encerrado. Prefiro não opinar sobre isso. É um assunto para o pessoal da diretoria, para você fazer diretamente para eles. Da minha parte técnica o que eu falei já está totalmente encerrado - afirmou, em outro trecho.

Bruno Henrique, que pode exercer a função de homem de referência no ataque rubro-negro, recebeu o terceiro cartão amarelo e cumpre suspensão contra o Fluminense.

Flamengo sem Pedro em 2025

24 jogos

16V | 4E | 4D

44 gols marcados

15 gols sofridos

