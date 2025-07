Ex-técnico do Flamengo opina sobre futuro de Pedro: ‘Filipe Luís deixou claro’

O atacante Pedro mais uma vez não foi relacionado para uma partida do Flamengo. Após ficar de fora da vitória sobre o São Paulo por 2 a 0, no último sábado (12), o jogador também foi ausência na derrota para o Santos por 1 a 0, da última quarta-feira (16). Ao Lance!, o ex-treinador do Rubro-negro, Paulo Silas opinou sobre o futuro do camisa 9.

Para o atual comentarista dos canais ESPN, não existe mais clima para o atacante continuar no clube. Silas destacou o descontentamento de Filipe Luís com a postura do atleta nos treinos e chamou atenção para o fato de Pedro ter se desculpado apenas para os companheiros de equipe.

- No que diz respeito ao Pedro, acho que o Filipe foi claro e citou as razões, principalmente quando falou da cultura dos treinos. Eu o chamaria no privado pra essa conversa. Não vejo muito clima pra continuidade, já que as desculpas do Pedro foram direcionadas somente ao grupo de jogadores - disse o ex-treinador, que comandou o Flamengo em 2010.

Afastamento de Pedro

Pedro ficou de fora das duas últimas partidas do Flamengo. O principal motivo, explicado por Filipe Luís, foi a postura do atacante nos treinos. O treinador destacou que ele realizou atividades bem abaixo do esperado e da média do elenco. Para descrever determinado cenário, o técnico usou palavras fortes, sendo "ridículo", a mais marcante.

Nas redes sociais, o camisa 9 compartilhou um pronunciamento oficial. Em nota, o jogador reconheceu o próprio erro de postura, mas não concordou com as palavras usadas por Filipe Luís. Ele destacou o posicionamento do treinador como desrespeitoso. Depois do jogo contra o Santos, o técnico foi questionado novamente sobre o assunto, mas classificou o caso como "encerrado".

Silas fala sobre assuntos do Flamengo

Além da polêmica envolvendo Pedro e Filipe Luís, o ex-treinador do clube carioca também opinou sobre outros assuntos. Silas fez uma avaliação geral do trabalho do atual técnico do Rubro-Negro e apontou as possibilidades de título do time na temporada.

Possibilidades de título no ano

"Condições pra isso tem, mas além de Palmeiras, Atlético Mineiro, Botafogo, Fluminense, sempre pode surgir um RB Bragantino e algum outro como surpresa, além dos clubes argentinos, uruguaios, colombianos que sabem jogar Copa Libertadores. E também o São Paulo que sabe jogar essa competição"

Trabalho de Filipe Luís até aqui

"O trabalho do Filipe Luis é ótimo até o momento. Poderia assim como falou abertamente do Pedro, falar, cobrar também sobre a declaração dos dirigentes quanto essa possível declaração vazada sobre a saída do Pedro, razão pela qual ele se sentiu exposto"