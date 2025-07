Zinho analisa chances de Pedro jogar o Fla-Flu: ‘Problema do Filipe Luís’

Flamengo e Fluminense se enfrentam, neste domingo (19), às 19h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 15ª rodada do Brasileirão. Para a partida, o técnico Filipe Luís não poderá contar com o atacante Bruno Henrique, que foi suspenso na derrota para o Santos. Neste cenário, o ex-jogador Zinho analisou as chances de Pedro jogar o clássico.

O camisa 9 está afastado dos jogos do Rubro-Negro desde a vitória contra o São Paulo, no último sábado (12), pelo Brasileirão. Na ocasião, Filipe Luís protagonizou uma fala polêmica contra o atleta, ao afirmar que o afastamento foi por falta de comprometimento com a equipe.

Apesar do cenário caótico, Zinho apontou que a postura do treinador com Pedro pode mudar mediante a necessidade. Sem a opção de Bruno Henrique, o ex-jogador afirmou que o camisa 9 deve ser relacionado para o Fla-Flu. Ele também apontou erros das duas partes no recente atrito.

- Esse foi o maior problema que o Filipe arrumou com aquela declaração. Porque agora, com essa suspensão do Bruno Henrique, infelizmente vai ter essa cobrança: "Não vai colocar o Pedro?". Se ele coloca em campo, qual foi o motivo? Ele treinou tão forte, que está tão melhor que os jogadores que estão com ritmo de jogo? - iniciou o ex-jogador, em participação no programa "F Show", da última quinta-feira (17).

- Se ele coloca, vão questionar isso. Vão falar que foi por pressão. Porque perdeu (para o Santos). Acho que o Filipe Luís tem um futuro brilhante como treinador. Quem saiu perdendo com essa história foi o Flamengo, que está perdendo dois grandes profissionais. Por isso coloco a culpa na diretoria do clube. Os dois erraram, quem tem que cobrar é quem paga o salário. Dito isso, acredito que o Pedro será relacionado, mas não irá começar jogando - concluiu.

Flamengo x Fluminense

O clássico carioca acontece neste domingo (19), às 19h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 15ª rodada do Brasileirão. Ambas as equipes chegam para o confronto com derrotas. O Tricolor perdeu para o Cruzeiro, na última quinta-feira (17), no Maracanã. Um dia antes, o Rubro-Negro também teve um revés, este contra o Santos, na Vila Belmiro.

Neste momento, a equipe de Filipe Luís ocupa a segunda colocação do Brasileirão, tendo perdido a ponta da tabela para o Cruzeiro, que venceu o rival na 14ª rodada. Por outro lado, o time de Renato Gaúcho está na 8ª colocação da classificação.