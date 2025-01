Galvão Bueno narrará Brasileirão e Copa do Brasil em 2025

Após 43 anos na Globo, Galvão Bueno está escalado como narrador principal do Prime Video para os jogos do Brasileirão e da Copa do Brasil. Com duração de três anos, o contrato de Galvão com a plataforma tem início a partir deste ano e leva o icônico narrador brasileiro de volta aos holofotes das transmissões nacionais.

continua após a publicidade

➡️ Prime Video reforça transmissões esportivas com Galvão Bueno no comando

O Prime Video detém os direitos de transmissão da Copa do Brasil até a edição de 2026. Recentemente, o streaming também acordou com a Liga Forte União para transmitir os jogos da Série A do Brasileirão até 2029. A plataforma transmite um jogo exclusivo por rodada, sempre quando um time pertencente a LFU for mandante.

Galvão também fará mudança em canal

Além dos trabalhos na TV e no streaming, Galvão tem um canal no YouTube. Após se despedir das narrações na Globo ao fim de 2022, o narrador lançou o "Canal GB", em parceria com a produtora "Play9". No entanto, para 2025, o nome do canal será trocado para "Galvão Bueno".

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

A icônica carreira de Galvão Bueno

Com mais de 50 anos de carreira, Galvão Bueno começou a trabalhar como comentarista esportivo em 1974 e migrou para a locução em 1980, na Band. Mas foi com as narrações dos jogos da Copa do Mundo que o jornalista se consagrou como a principal voz do esporte do país.

Entre suas principais narrações estão grandes vitórias do futebol brasileiro, especialmente o tetra e o penta; além de todos os títulos mundiais da Fórmula 1 de Ayrton Senna. No total, Galvão esteve presente em mais de 600 Grandes Prêmios de F1, 13 Copas do Mundo e 10 Jogos Olímpicos.

continua após a publicidade