Ex-Globo é anunciado por outra emissora

Escrito por Lance! • Publicada em 14/10/2024 - 18:40 • Rio de Janeiro (RJ)

O Canal GOAT anuncia nesta segunda-feira (14/10) a chegada do jornalista, apresentador e humorista Magno Navarro para o seu time. O novo contratado fazia parte do Grupo Globo anteriormente.

- Desde agosto, o Canal GOAT vive uma nova fase. As transmissões ao vivo e 100% gratuitas seguem sendo o carro-chefe, mas começamos a investir mais na criação de programas. O retorno tem sido muito bom, as métricas são muito positivas e a chegada do Magno Navarro, um profissional de enorme talento, reforçará ainda mais o nosso casting e a nossa grade - conta Guilherme Prado, CEO do Canal GOAT.

- O Magno vai participar de transmissões e terá um programa próprio. Em breve, divulgaremos o nome e o formato da nova atração, mas certamente será um produto que agradará à nossa audiência - completa o executivo.

O ex-apresentador do programa "Tá Na Área”, do SporTV, comemorou a entrada no novo projeto.

- Estou feliz de chegar no GOAT por entender que estamos nos encontrando no momento certo. Eu percebo algumas semelhanças entre o crescimento recente do canal e o meu como um profissional da mídia esportiva, pois vivemos muitas coisas intensas num curto período e amadurecemos com isso. Então é como se eu estivesse precisando do GOAT e o GOAT estivesse precisando de mim, para nos fortalecermos ainda mais. A confiança e o espaço que terei para agregar o máximo que puder é o que mais está me empolgando nesse começo. Saber que vim para um lugar que consegue enxergar o Magno além do humorista, também como um apaixonado por futebol, me anima muito. É segurar o bodinho pelo chifre (ou ele o meu) e sair em disparada, porque eu prevejo que vai ser louco e intenso, do jeito que eu gosto.

Em meio ao cronograma de chegada do apresentador ao canal, nesta sexta-feira (18), Magno será recebido por Chico Pedrotti para um bate-papo no programa “O Brabo Tem Nome”.