Fora dos planos? Gabriel Pires não é relacionado no Fluminense há três meses

14/10/2024

Contratado em janeiro de 2024, Gabriel Pires não é relacionado pelo técnico Mano Menezes no Fluminense há três meses. O atleta não frequenta nem o banco de reservas desde o dia 11 de julho, em que esteve entre as opções no confronto com o Cuiabá, pelo Brasileirão.

Na temporada, o jogador participou de oito jogos com o Tricolor, sendo sete sob comando de Fernando Diniz. No entanto, o camisa 22 disputou apenas 15 minutos com Mano Menezes, o que indica que Gabriel Pires possa estar fora dos planos para 2025 apesar do contrato até dezembro do próximo ano.

Nem com a recentes saídas de André e Alexsander, o meia conseguiu convencer e conquistar um espaço dentro do elenco. Reforços da janela de transferências do meio do ano, Facundo Bernal, Nonato e Victor Hugo estão sendo priorizados em relação ao veterano.

No início do Brasileirão e Libertadores, Gabriel Pires sofreu com um problema no joelho direito que o afastou dos gramados por dois meses. No entanto, o jogador não voltou bem e não conseguiu cair nas graças do torcedor.

Com apenas 369 minutos disputados em 2024, o meia vive sua pior temporada em termos de tempo de jogo desde que iniciou sua carreira, em 2012/2013 pelo Pro Vercelli, da Itália. Com passagens por Spezia, Pescara, Livorno, Leganés, Benfica, Al-Gharafa e Botafogo, o atleta nunca atuou tão pouco.

Aos 31 anos, Gabriel Pires segue como um nome a ser considerado no mercado de clubes em 2025 por conta de sua idade nem tão elevada, mas também pelo que já fez no futebol. Um novo destino é uma solução razoável tanto para o atleta, quanto para o clube, que possui uma despesa com um nome pouco aproveitado.

