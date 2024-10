Fernando é novidade em treino do Internacional e dupla segue fora

Roger Machado não esboçou time para o Gre-Nal (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/10/2024 - 18:25 • Porto Alegre (RS)

O Internacional segue na preparação para o Gre-Nal. Nesta sexta-feira (11), o treinamento contou com uma novidade: Fernando. O volante avançou na recuperação de lesão muscular. Por outro lado, Borré e Rogel seguem fora.

Apesar do trio ser esperado para o Gre-Nal, Fernando é o que aparece estar mais avançado na recuperação. Contra o Vitória, o meio-campista teve uma lesão muscular na panturrilha e, desde então, vem trabalhando com o Departamento de Saúde do Clube. Ele ainda não foi reintegrado à equipe, já que realiza trabalhos à parte.

Já Borré e Rogel ainda não foram liberados para atividades no campo. Os dois sofreram lesões musculares na coxa, contra o Red Bull Bragantino, e realizam trabalhos com a fisioterapia. O prognóstico, inclusive, é positivo.

Rochet e Valencia também não estiveram presentes, pois estão com a seleção do Uruguai e Equador, respectivamente. Com as ausências, ainda não foi possível esboçar um time titular para o Gre-Nal, o que deve ser feito nas próximas atividades.

O Internacional ainda tem sete sessões de treinamento até encerrar a preparação para o Gre-Nal. O clássico está marcado para sábado, 19 de outubro, às 16h, no Beira-Rio.