Ex-Flamengo questiona possível reforço do clube: ‘Esperava um jogador de nome’

O Flamengo tem negociações avançadas pela contratação do atacante Juninho, do Qarabag, do Azerbaijão. O assunto foi tema no programa "Troca de Passes", do Sportv, e o ex-lateral Ramon Motta questionou o movimento da diretoria. Ex-jogador do Rubro-Negro, o comentarista afirmou que esperava um "cara de nome".

- Me surpreendeu, eu esperava um jogador à altura… Roger Guedes, foi especulado também o Roberto Firmino. Eu esperava um jogador à essa altura para substituir o Gabigol no Flamengo. Eu esperava um cara de nome - disse Ramon.

- Na minha opinião teria que ser um jogador mais pesado. Nenhuma contratação se tem certeza se vai dar certo ou errado, mas tem alguns nomes que a probabilidade de dar errado é menor. Pode ser que ele chegue, não sinta peso nenhum e desande a fazer gol, mas hoje é uma aposta - comentou o jornalista Pedro Moreno.

Juninho estava perto de assinar com o Sevilla, mas com a oferta do Flamengo, o atacante optou por adiar a resposta aos espanhóis. O Flamengo deve pagar cinco milhões de euros (R$ 31,56 milhões na cotação atual) pela contratação do jogador de 28 anos.

Quem é Juninho Vieira, desejado pelo Flamengo

Com contrato válido até 2026, Juninho tem se destacado no futebol do Azerbaijão nas duas últimas temporadas. O atacante, que tem o pé direito como preferencial, marcou 41 gols e deu 14 assistências nas 81 partidas que fez até aqui pelo Qarabag.